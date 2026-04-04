"В заложниках". Произошедшее с Трампом из-за Ирана шокировало Запад

МОСКВА, 4 апр — РИА Новости. Обращение президента США Дональда Трампа к нации о конфликте на Ближнем Востоке показало, что ситуация вокруг Ирана выходит из-под контроля, пишет Spiegel.

"То, что мы наблюдали, было полной противоположностью "ситуации под контролем". Это был образ человека, который ввязался в авантюру, конца которой он не видит", — говорится в публикации.

Как отметило издание, реальность такова, что Вашингтон не сменил власть в Иране , не заставил его капитулировать и даже не смог принудить Тегеран к переговорам. Напротив, иранцы, располагая небольшими ресурсами, смогли "взять мировую экономику в заложники", установив контроль над Ормузским проливом

"Этой бесцельной войной американская империя сжигает не только свой политический капитал. Она буквально сжигает свои боеприпасы. Выпущено более 850 крылатых ракет Tomahawk — на пополнение арсенала уйдут годы. <…> Война против Ирана — это стратегическая катастрофа для США", — резюмируется в материале.

Трамп ночью в четверг выступил с обращением к нации по теме операции США против Ирана . Он заявил, что Вашингтон очень близок к достижению своих целей, при этом он пообещал нанесение мощных ударов в течение двух-трех недель.

США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока . В первый же день конфликта под удар попала школа для девочек на юге Ирана, а также был убит верховный лидер аятолла Али Хаменеи