"В заложниках". Произошедшее с Трампом из-за Ирана шокировало Запад
Обращение президента США Дональда Трампа к нации о конфликте на Ближнем Востоке показало, что ситуация вокруг Ирана выходит из-под контроля, пишет Spiegel.
2026-04-04T17:13:00+03:00
"В заложниках". Произошедшее с Трампом из-за Ирана шокировало Запад
Spiegel: выступление Трампа показало, что конфликт в Иране вышел из-под контроля
МОСКВА, 4 апр — РИА Новости. Обращение президента США Дональда Трампа к нации о конфликте на Ближнем Востоке показало, что ситуация вокруг Ирана выходит из-под контроля, пишет Spiegel.
"То, что мы наблюдали, было полной противоположностью "ситуации под контролем". Это был образ человека, который ввязался в авантюру, конца которой он не видит", — говорится в публикации.
Как отметило издание, реальность такова, что Вашингтон
не сменил власть в Иране
, не заставил его капитулировать и даже не смог принудить Тегеран
к переговорам. Напротив, иранцы, располагая небольшими ресурсами, смогли "взять мировую экономику в заложники", установив контроль над Ормузским проливом
.
"Этой бесцельной войной американская империя сжигает не только свой политический капитал. Она буквально сжигает свои боеприпасы. Выпущено более 850 крылатых ракет Tomahawk — на пополнение арсенала уйдут годы. <…> Война против Ирана — это стратегическая катастрофа для США", — резюмируется в материале.
Трамп
ночью в четверг выступил с обращением к нации по теме операции США
против Ирана
. Он заявил, что Вашингтон очень близок к достижению своих целей, при этом он пообещал нанесение мощных ударов в течение двух-трех недель.
США и Израиль
28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока
. В первый же день конфликта под удар попала школа для девочек на юге Ирана, а также был убит верховный лидер аятолла Али Хаменеи
.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>