"Ура, мы высадились!" В США заявили о резкой смене планов по Ирану

МОСКВА, 4 апр — РИА Новости. Военные части Соединенных Штатов могут лишь провести рейд по территории Ирана, но им не под силу завоевать обширный плацдарм, заявил военный аналитик, офицер разведки Корпуса морской пехоты США в отставке Скотт Риттер в эфире YouTube-канала.
"Мы никуда не собираемся вторгаться — не с десятью тысячами солдат. Мы можем провести рейд. Возможно, зайдем, что-то сделаем и потом выйдем. Может, это и сойдет с рук. <…> Люди, которые говорят о вторжении, никогда этого не делали. Они не знают, что это такое. Они ничего не понимают в армии, в войне, в логистике. Две батальонные десантные группы морской пехоты. <…> Ура, мы высадились, продвинулись на 500 метров. А теперь нужно остановиться. Где следующий эшелон? Ах да, его нет", — отметил он.
По оценке Риттера, Соединенным Штатам на Ближнем Востоке не хватает личного состава.
"Любой, кто говорит о наземном вторжении, просто не понимает, о чем говорит. <…> Удерживать территорию с десятью тысячами человек невозможно. И в этом районе у США всего четыре тысячи морпехов и половина подразделений — не боевые подразделения", — пояснил эксперт.
Военная кампания Соединенных Штатов и Израиля против исламской республики идет с 28 февраля. Все это время они обмениваются ударами. В Тель-Авиве назвали своей целью не допустить получения Тегераном ядерного оружия. Вашингтон пригрозил уничтожить военный потенциал страны и призвал граждан свергнуть режим. Иран же подчеркивал, что готов защищаться и пока не видит смысла в возобновлении переговоров.
