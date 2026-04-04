"Ура, мы высадились!" В США заявили о резкой смене планов по Ирану - РИА Новости, 04.04.2026
04:58 04.04.2026 (обновлено: 11:16 04.04.2026)
"Ура, мы высадились!" В США заявили о резкой смене планов по Ирану
В мире, Иран, США, Ближний Восток, Скотт Риттер, Военная операция США и Израиля против Ирана
МОСКВА, 4 апр — РИА Новости. Военные части Соединенных Штатов могут лишь провести рейд по территории Ирана, но им не под силу завоевать обширный плацдарм, заявил военный аналитик, офицер разведки Корпуса морской пехоты США в отставке Скотт Риттер в эфире YouTube-канала.
"Мы никуда не собираемся вторгаться — не с десятью тысячами солдат. Мы можем провести рейд. Возможно, зайдем, что-то сделаем и потом выйдем. Может, это и сойдет с рук. <…> Люди, которые говорят о вторжении, никогда этого не делали. Они не знают, что это такое. Они ничего не понимают в армии, в войне, в логистике. Две батальонные десантные группы морской пехоты. <…> Ура, мы высадились, продвинулись на 500 метров. А теперь нужно остановиться. Где следующий эшелон? Ах да, его нет", — отметил он.
По оценке Риттера, Соединенным Штатам на Ближнем Востоке не хватает личного состава.
"Любой, кто говорит о наземном вторжении, просто не понимает, о чем говорит. <…> Удерживать территорию с десятью тысячами человек невозможно. И в этом районе у США всего четыре тысячи морпехов и половина подразделений — не боевые подразделения", — пояснил эксперт.
Военная кампания Соединенных Штатов и Израиля против исламской республики идет с 28 февраля. Все это время они обмениваются ударами. В Тель-Авиве назвали своей целью не допустить получения Тегераном ядерного оружия. Вашингтон пригрозил уничтожить военный потенциал страны и призвал граждан свергнуть режим. Иран же подчеркивал, что готов защищаться и пока не видит смысла в возобновлении переговоров.
