Генпрокуратура подала иск о взыскании имущества экс-главы СУСК по СЗАО

МОСКВА, 4 апр - РИА НОВОСТИ. Генеральная прокуратура России подала иск в Бабушкинский суд Москвы об обращении в доход государства имущества бывшего главы следственного управления СК РФ по Северо-Западному административному округу Сергея Ромодановского, следует из судебных материалах, имеющихся в распоряжении РИА Новости.

« "Предварительная беседа по иску назначена на 14 апреля", - указано в материалах.

Помимо Ромодановского в деле фигурируют еще два ответчика.

Требования ведомства и перечень имущества, которое планируется взыскать, в суде пока не раскрывают.