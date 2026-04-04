Что говорил старец Илий о России

МОСКВА, 4 апр — РИА Новости. До последнего мгновения старец Илий что-то шептал. Глава Ассоциации православных экспертов Кирилл Фролов позже рассказал: батюшка молился о мире и России. А что он говорил о судьбе страны при жизни?

Старец, к которому прислушивались

Алексей Афанасьевич Ноздрин родился 8 марта 1932-го. Монашество принял в 60-е, несколько лет провел на Афоне. Вернувшись в Россию, стал духовником братии Оптиной пустыни, а позже — духовником главы Русской православной церкви.

К нему ехали со всей страны. Паломники говорили: короткая встреча со старцем могла изменить всю жизнь. Илий не читал длинных проповедей — говорил просто, но метко. Одним советовал : "Помоги кому-то рядом, и Бог поможет тебе". Другим протягивал зеркальце и предлагал прочитать строку из Евангелия — про бревно в собственном глазу.

Про него говорили: "Видит душу насквозь". И к его словам о судьбе России прислушивались не только простые верующие, но и влиятельные люди. Бизнесмен Константин Малофеев вспоминал : "Он возносил молитвы о людях, и они доходили до Господа. Я видел, как происходили чудесные перемены в судьбах тех, за кого он молился".

Прощание

Схиархимандрита Илия похоронили 18 марта 2025-го в Оптиной пустыни, у часовни, где он нес служение. Попрощаться приехали больше десяти тысяч человек со всей страны. Отпевал батюшку патриарх Кирилл.

Для тех, кто знал старца лично, его уход стал напоминанием: сила России — не только в армии и экономике, но и в вере. А его слова о том, каким должен быть путь страны, сегодня звучат не как мистическое предсказание, а как духовное руководство.

"Нет других вариантов"

Последние месяцы жизни старец часто размышлял о будущем страны. Это не были политические рассуждения — скорее духовные откровения. Илий верил: Россия переживает тяжелый период, но после него придет победа. Не просто военная, а внутренняя — очищение и возвращение к корням.

"Он говорил об этом с твердостью, словно повторял не мнение, а откровение, — вспоминает Кирилл Фролов в беседе с РИА Новости. — С самого начала СВО и до последних дней жизни он утверждал, что у России нет других вариантов, кроме победы".

Для схиархимандрита любые испытания были не внешней угрозой, а битвой за душу народа. Он считал: все происходящее дано для того, чтобы люди вспомнили о вере, о своем призвании быть хранителями православного мира.

Путь к миру лежит через преображение

Но старец говорил не только о неизбежности победы. Он называл конкретные условия, без которых Россия не обретет подлинного мира. Три духовных шага, которые страна должна пройти.

Первое условие — сохранить православную веру. Илий считал это главным. Он напоминал: духовное отречение когда-то стало причиной национальных трагедий. В его словах звучало сожаление о времени, когда народ отворачивался от Церкви, заменяя живую веру идеологией. По мнению старца, судьба всей страны зависит от того, удержит ли она духовный стержень.

Второе условие — восстановить братство трех народов. Схиархимандрит называл Россию триединой — Великой, Белой и Малой. Он верил: разорванные связи русских, белорусов и украинцев должны срастись снова. Но не политическими методами, а через покаяние и любовь. Для него это было не географическим вопросом, а духовной необходимостью.

Третье условие звучало особенно остро. Старец говорил о необходимости "погребения прошлого", имея в виду тело Ленина в Мавзолее. Илий считал: Россия не возродится до конца, пока не освободится от идеологических теней советской эпохи. В захоронении вождя мировой революции он видел важный шаг к подлинному духовному очищению страны.