МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Санкции против России обернулись трагедией для европейцев, рассчитывавших разрушить ее экономику, считает экс-министр финансов Греции Янис Варуфакис.
"Это трагедия для европейцев. Они думали, что смогут с помощью санкций разрушить российскую экономику, но получилось совершенно наоборот", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос РИА Новости на форуме Т-Банка "ТОЛК- 2026".
В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против Российской Федерации. В самих западных государствах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин отмечал, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.