Россияне Духно, Маринов и Ус выступят на этапе КМ по спортивной гимнастике
Российские гимнасты Арсений Духно, Даниел Маринов и Елизавета Ус квалифицировались в финалы соревнований этапа Кубка мира по спортивной гимнастике в Каире.
2026-04-04T21:32:00+03:00
МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Российские гимнасты Арсений Духно, Даниел Маринов и Елизавета Ус квалифицировались в финалы соревнований этапа Кубка мира по спортивной гимнастике в Каире.
В субботу Духно стал вторым в упражнении на брусьях, набрав 14,266 балла. Маринов выступит на параллельных брусьях (14,133 балла; 3-е место) и перекладине (13,000; 6), Ус - на бревне (13,166; 4) и в вольных упражнениях (12,466; 3).
Ранее в пятницу Духно (14,533; 1) и Маринов
(14,000; 3) вышли в финал в вольных упражнениях, а Ус - в опорном прыжке (13,400; 4).
Финалы пройдут 5-6 апреля.
С 1 января 2024 года Международная федерация гимнастики (World Gymnastics, ранее - FIG) допускает российских и белорусских спортсменов к соревнованиям в нейтральном статусе.