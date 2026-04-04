Россияне Духно, Маринов и Ус выступят на этапе КМ по спортивной гимнастике

МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Российские гимнасты Арсений Духно, Даниел Маринов и Елизавета Ус квалифицировались в финалы соревнований этапа Кубка мира по спортивной гимнастике в Каире.

В субботу Духно стал вторым в упражнении на брусьях, набрав 14,266 балла. Маринов выступит на параллельных брусьях (14,133 балла; 3-е место) и перекладине (13,000; 6), Ус - на бревне (13,166; 4) и в вольных упражнениях (12,466; 3).

Ранее в пятницу Духно (14,533; 1) и Маринов (14,000; 3) вышли в финал в вольных упражнениях, а Ус - в опорном прыжке (13,400; 4).

Финалы пройдут 5-6 апреля.