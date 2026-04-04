Глава МИД Германии оконфузился из-за российского трека

МОСКВА, 4 апр — РИА Новости. Глава МИД Германии Йоханн Вадефуль выложил видео под российский трек "Патрики" и вызвал гнев в Сети.

Видео состоит из нарезки кадров с мероприятия, на котором присутствовал министр, под модную молодежную музыку российского исполнителя Nasty Babe.

Однако немцы такое продвижение в социальных сетях не оценили.

« "Германия находится в отчаянном положении! Но политики продолжают веселиться!" — прокомментировал видео один пользователь.

« "Клоун тоже веселится. Поэтому он и работает в цирке", — отметил другой.

« "Полный идиот", — написал третий.