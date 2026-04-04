день геолога в россии

День геолога был учрежден указом Президиума Верховного Совета СССР от 31 марта 1966 года в ознаменование заслуг советских геологов в создании минерально-сырьевой базы страны. Отмечается ежегодно в первое воскресенье апреля, в 2026 году – 5 апреля.

Инициаторами обращения в Президиум Верховного Совета СССР об учреждении праздника выступила группа выдающихся советских геологов во главе с академиком Александром Яншиным. Поводом для обращения послужило открытие в 1966 году первых месторождений Западно-Сибирской нефтегазоносной провинции.

Начало апреля для проведения праздника было выбрано в силу того, что в это время у специалистов данной отрасли начинается подготовка к летним экспедициям.

Позже профессиональный праздник День геолога был закреплен указом Президиума Верховного Совета СССР от 1 октября 1980 года "О праздничных и памятных днях".

Геология – система наук об истории развития Земли и ее внутреннем строении. Основное внимание уделяется земной коре: ее составу, строению, движению и размещению в ней полезных ископаемых, особенно в верхней части, доступной непосредственному наблюдению.

Истоки геологии относятся к глубокой древности и связаны с первыми сведениями о горных породах, минералах и рудах.

Различными природными минеральными образованиями земной коры (полезными ископаемыми) человек научился пользоваться очень давно. Поисками их в Древней Руси занимались рудознатцы. Первые достоверные сведения o них содержатся в документах XV века. По мере развития поискового дела рудознатцы эволюционизировали от служилых посыльных XV-XVII веков к "охочим людям" (добровольцам различного звания и состояния) и к целым династиям – профессионалов XVII-XVIII веков. Большое развитие поисковое дело получило при Петре I. Им было создано в 1700 году первое в России государственное поисково-разведочное учреждение "Приказ рудокопных дел", преобразованное в 1719 году в Берг-коллегию. В 1807 году она была реорганизована в Горный департамент. В 1882 году был создан Геологический комитет, ставший главным государственным геологическим учреждением Российской империи.

После Октябрьской революции 1917 года геологическая служба в СССР получила быстрое развитие. В 1919 году при Высшем совете народного хозяйства (ВСНХ) создали Центральное управление промышленных разведок, объединенное в 1922 году с Геологическим комитетом. В 1947 году было образовано министерство геологии СССР, в системе которого сосредоточили все геологосъемочные и поисково-разведочные работы, проводимые в стране. В 1990 году был создан государственный комитет РСФСР по геологии и использованию недр, в 1996 году на его базе сформировали министерство природных ресурсов Российской Федерации (с 2008 года – министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации).

Геологическая отрасль имеет особое, стратегически важное значение для России. Она является базовым системообразующим сегментом экономики страны и обеспечивает минерально-сырьевую, энергетическую и экономическую безопасность, реализацию геополитических интересов нашего государства, в том числе в Мировом океане, Арктике, Антарктике и на континентальном шельфе.

Минерально-сырьевой комплекс России играет важную роль в формировании валового внутреннего продукта, федерального и консолидированного бюджета субъектов Российской Федерации и государственных резервных фондов. Он стимулирует технологический рост смежных отраслей промышленности. Увеличение объемов производства и экспорта предприятий горной промышленности фактически обеспечивает основную долю роста российской экономики.

В 1990-х годах в силу недостаточного финансирования произошло свертывание целого ряда направлений научных геологических исследований. Резко сократились объемы разведочных работ. Многие геологические производственные предприятия практически прекратили свое существование. Серьезная ситуация в отрасли сложилась и с износом фондов, устареванием технологий, состоянием в сфере геологической информации и сервисных услуг. Россия столкнулась с тем, что отсутствие инфраструктуры и современных технологий тормозило разведку новых наиболее перспективных нефтегазовых территорий Восточной Сибири и континентального шельфа Арктики.

Для улучшения ситуации правительство РФ распоряжением от 21 июня 2010 года утвердило "Стратегию развития геологической отрасли до 2030 года", которая определяла основные направления развития геологической отрасли РФ в условиях интенсификации процессов глобализации, обострения конкуренции на международных рынках минерального сырья и сервисных услуг в области геолого-разведочного производства. Распоряжением правительство РФ от 11 июля 2024 года была утверждена "Стратегия развития минерально-сырьевой базы Российской Федерации до 2050 года". Российская минерально-сырьевая база – фундамент национальной экономики, многообразие и масштаб которой служат основой национальной безопасности государства, являются инструментом достижения стратегических интересов страны, естественным конкурентным преимуществом на долгосрочную перспективу.

Соответственно, целями Стратегии являются наращивание минерально-сырьевой базы за счет повышения инвестиционной привлекательности геолого-разведочных работ; рост качества прогнозирования и поисков новых месторождений; повышение эффективности освоения месторождений путем внедрения современных технологий добычи, переработки и комплексного извлечения полезных ископаемых; глубокая переработка и максимально полное использование полезных ископаемых в национальной экономике.

В 2021 году Минприроды РФ разработало Федеральный проект "Геология. Возрождение легенды", целями которого являются расширение минерально-сырьевой базы России и увеличение геологической изученности перспективных участков. Проект реализуется как для высоколиквидных видов сырья, так и для дефицитных полезных ископаемых.

Первый этап проекта "Геология. Возрождение легенды" прошел в 2022-2024 годах. В его рамках была завершена государственная геологоразведка на стратегические, в том числе дефицитные, виды минерального сырья: нефть, газ, свинец, цинк, медь, золото, серебро, графит и др. Подготовлены к реализации с аукционов 15 высокоперспективных участков недр, обеспеченных прогнозными ресурсами и (или) запасами. Второй этап стартовал в 2025 году. В него вошли программы геологического изучения Сибири и Дальнего Востока. Проект рассчитан до 2030 года.

В XXI веке геологическая отрасль продолжает интенсивно развиваться: открываются новые месторождения, активно изучаются различные направления геологии, которые послужат на благо человечества.

Самоотверженными усилиями многих поколений геологов были открыты и разведаны тысячи месторождений полезных ископаемых, которые стали надежной основой успешного развития экономики России. За последнее десятилетие открыты полтора десятка месторождений благородных и цветных металлов мирового класса, геологи-нефтяники существенно расширили перспективы нефтегазоносности Восточной Сибири и шельфа России. Российские геологи впервые в мире провели стратиграфическое бурение в высоких широтах Арктики (на севере Карского моря). Добытые в результате него образцы представляют огромный интерес для получения новейших данных о геологическом строении и нефтегазовом потенциале Северо-Карского бассейна.

Значительные успехи достигнуты в отстаивании геополитических интересов страны. Комиссией ООН по континентальному шельфу принято решение о признании Охотского моря шельфовой зоной России, а в настоящее время рассматривается заявка РФ на установление внешних границ континентального шельфа в Северном Ледовитом океане. В феврале 2023 года Комиссия ООН выпустила 63-страничное резюме, где говорится, что Россия получила одобрительные рекомендации по большинству своих претензий в отношении прав на морское дно в центральной части Северного Ледовитого океана.

В настоящее время перед специалистами геологической отрасли стоят новые, ответственные задачи – повышение уровня геологической изученности территории Российской Федерации и ее континентального шельфа, обеспечение геополитических интересов Российской Федерации в сфере геологического изучения и освоения недр, в том числе в Арктике, Антарктике и на архипелаге Шпицберген, и осуществление регулярных оценок состояния недр и прогнозов его изменений под влиянием природных и антропогенных факторов.

Труд геолога требует большого напряжения и самоотверженности. Поэтому эту профессию выбирают люди особой закалки, обладающие глубокими знаниями, выдержкой, ответственностью, целеустремленностью.

В День геолога поздравления и награды получают геологи, инженеры геологии, гидрогеологи, геохимики, геофизики – все профессии, связанные с изучением недр земли, разведкой и добычей полезных ископаемых. Своим считают этот праздник также взрывники, проходчики шахт, физические географы и геомеханики.