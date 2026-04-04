СМИ раскрыли, что Финляндия готовит у границы с Россией

МОСКВА, 4 апр — РИА Новости. Береговая охрана Финского залива проведет учения по противодействию беспилотникам у берегов города Котка, передает Yle со ссылкой на заместителя командующего береговой охраной Финского залива Илью Ильина.
"Мы хотим пересмотреть порядок применения оружия и проведения стрелковых операций, чтобы в случае необходимости они обязательно проходили гладко, безопасно и функционально, — рассказал изданию Ильин.
По данным Yle, такие меры необходимы в связи с инцидентами с украинскими БПЛА в небе над Финляндией. Отмечается, что учения запланированы на период с 5 по 9 апреля, однако могут быть перенесены из-за погодных условий. Они пройдут в открытом море в районе города Котка, который находится у берегов Финского Залива, на полигонах Кирконмаа и Ранкки.
"Мы начнем проводить учения немедленно, если погода станет достаточно ясной, и мы сможем посмотреть на всю зону безопасности", — рассказал изданию офицер.
Два украинских БПЛА обнаружили на территории страны 29 марта. Премьер-министр Петтери Орпо назвал это нарушением территориальной целостности. Третий дрон, который также был украинским, нашли на льду пограничного с Россией озера Пюхяярви в Париккале 31 марта. В среду Yle сообщил еще об одном беспилотнике.