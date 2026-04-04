Неизвестные факты о фильме "Собачье сердце"

МОСКВА, 4 апр — РИА Новости. В конце 1980-х советское кино пережило небывалый взлет. Времена менялись, цензура ослабевала — режиссеры торопились снимать то, что раньше было невозможно. В этот период появился фильм, который не просто стал шедевром, но и изменил судьбы его создателей. Речь идет об экранизации повести Михаила Булгакова "Собачье сердце" режиссера Владимира Бортко.

История ее создания — препятствия, курьезы, совпадения и трагические парадоксы.

Секрет первый

Повесть Булгакова десятилетиями была под запретом. Большевистская цензура расправилась с ней в 1926 году — сатира на преобразование общества была для властей невыносима. Впервые советский читатель смог прочитать оригинальный текст только в 1987-м в литературном журнале "Знамя", причем с ошибками, переписанный по зарубежным копиям.

Но европейские режиссеры раньше постигли суть булгаковской сатиры. Итальянский кинематографист Альберто Латтуада снял свою версию, заменив московскую действительность на местный колорит: профессором стал Макс фон Сюдов, а комик Коки Понцони сыграл Шарикова-Бобикова. Однако эта версия так и не прочувствовала нерв повести. Это удалось сделать Владимиру Бортко.

Секрет второй

В 1986 году умерла жена Евгения Евстигнеева Лилия Журкина. А сам он перенес инфаркт.

Актер начал отказываться от новых ролей. Режиссер МХАТа Олег Ефремов в сердцах предложил ему уйти на пенсию. Евстигнеев согласился.

Роль профессора Преображенского буквально спасла его от депрессии.

© Ленфильм (1988) Кадр из фильма "Собачье сердце" © Ленфильм (1988) Кадр из фильма "Собачье сердце"

Секрет третий

Первые пробы у Бортко — ужас. Евстигнеев играл не профессора Преображенского, а персонажа из совсем другого фильма — Плейшнера из "Семнадцати мгновений весны". Актер, очевидно, не отпустил знаковую роль.

Но озарение спасло ситуацию. "Не надо играть Плейшнера! Надо играть Менделеева!" — посоветовал режиссер. И образ трансформировался. Евстигнеев нашел нужный тон: сдержанная проникновенность великого ученого, а не шпион из холодной войны. Плейшнер исчез, родился Преображенский.

Секрет четвертый

Бортко разослал по советским театрам необычный кастинг-лист: требовался "самый уродливый актер". На пробы пришли даже звезды — Николай Караченцов и Алексей Жарков. Оба были отклонены. "Мне не нужен герой-любовник! Мне нужен пес-алкоголик!" — отказал режиссер Караченцову.

Шарикова нашли в Театре драмы имени Лермонтова в Алма-Ате — это был Владимир Толоконников, выпускник Ярославского театрального училища. На первой же пробе, когда актер исполнил сценку с рюмкой водки ("Желаю, чтобы все!"), Бортко не мог удержаться от смеха и выбегал в коридор. Режиссеру пришлось отстаивать свой выбор перед худсоветом "Ленфильма", где предлагали Караченцова. Толоконников победил.

© Ленфильм (1988) Актер Владимир Толоконников в фильме "Собачье сердце" © Ленфильм (1988) Актер Владимир Толоконников в фильме "Собачье сердце"

Секрет пятый

Из 20 собак, прошедших кастинг, режиссер выбрал Карая — бывшего служебного пса ленинградской милиции, задержавшего 38 матерых преступников. Но его героическое прошлое не помешало ему иметь дворовый вид. А еще у пса был почти человеческий интеллект.

Карай родился в ленинградской подворотне и первые месяцы выживал как мог, пока его не спасла владелица Елена Никифорова. На съемках собака оправдала все ожидания: почти все сцены снимали с первого дубля. Единственное исключение — сцена с краковской колбасой. Караю она была слишком соленая, и после каждого дубля он ее выплевывал, уходил к ведру с водой. Но по команде хозяйки вновь принимал угощение из рук Евстигнеева.

Гримеры с их желатином и гримом, ветеринары с уколами снотворного — собачий страх перед ними делал кадры естественными. Карай не доверял людям, и не зря: через два года после съемок кто-то отравил пса.

© Ленфильм (1988) Кадр из фильма "Собачье сердце" © Ленфильм (1988) Кадр из фильма "Собачье сердце"

Секрет шестой

Роман Карцев, известный зрителям как юморист, сыграл председателя домкома Швондера. В повести тот был молодым человеком, но выбор Бортко оказался гениальным. Комик сумел придать роли трагические нюансы, и зрители хохотали, узнавая до боли знакомую советскую действительность.

На съемочной площадке Карцева подстерегала не слишком приятная шутка. Пока он ожидал своей очереди, ему предложили кофе якобы из буфета. Щедрая рука добавила в чашку спиртного. К счастью, в этот день Карцева решили не снимать, и несчастный случай не повлиял на работу.

Седьмой секрет

Съемки проводились в ударном темпе. Натура таяла, снег убегал, а декорации послереволюционной Москвы нужно было ловить.

За две недели команда проехала по Ленинграду: улицам Боровой (Пречистенка) и Моховой (Обухов переулок), Дегтярному переулку, Преображенской площади, Лиговскому проспекту, Апраксину двору, Обводному каналу. Ленинград сыграл Москву 1920-х годов.

Восьмой секрет

Когда картина вышла на Первом канале Центрального телевидения 20 ноября 1988 года, Бортко ожидал не такой реакции. Критики, дорвавшись до гласности, писали: "Такого дерьма, как "Собачье сердце", никто отродясь не снимал. Режиссеру за это надо отрубить не только руки, но и ноги и сбросить с моста!" Бортко, читая эти перлы, обомлел от "высокого штиля".

За рубежом же фильм был принят с честью. В 1989 году в Варшаве — "Золотой экран", на Prix Italia — Гран-при, на болгарском фестивале — приз "За режиссуру". Через два года картину признали и на родине: Бортко, Евстигнеев и Толоконников получили Государственную премию имени братьев Васильевых.

© Ленфильм (1988) Актер Владимир Толоконников в фильме "Собачье сердце" © Ленфильм (1988) Актер Владимир Толоконников в фильме "Собачье сердце"

Девятый секрет

Фильм навсегда изменил судьбы актеров. Владимир Толоконников остался в памяти зрителей как Шариков и играл до конца жизни только чудаков и маргиналов. Евгений Евстигнеев прожил после съемок всего четыре года и умер от сердечного приступа. Ольга Мелихова, сыгравшая горничную Зинаиду, вскоре вообще ушла из профессии и стала менеджером.