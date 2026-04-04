Филиппо обвинил ФРГ в "военном безумии" из-за ограничения выезда для мужчин

ПАРИЖ, 4 апр - РИА Новости. Лидер правой французский партии "Патриоты" Флориан Филиппо обвинил в субботу Германию в "военном безумии" на фоне информации об ужесточении правил выезда из этой страны для мужчин призывного возраста.

Frankfurter Rundschau писала, что ранее это ограничение личной свободы действовало только в двух крайних случаях - при состоянии напряженности или обороны. Теперь все мужчины Германии старше 17 и младше 45 лет, которые хотят покинуть страну более чем на три месяца, обязаны получить разрешение у бундесвера (вооруженных сил Германии).