Филиппо обвинил ФРГ в "военном безумии" из-за ограничения выезда для мужчин

ПАРИЖ, 4 апр - РИА Новости. Лидер правой французский партии "Патриоты" Флориан Филиппо обвинил в субботу Германию в "военном безумии" на фоне информации об ужесточении правил выезда из этой страны для мужчин призывного возраста.
Портал немецкой газеты Frankfurter Rundschau сообщил накануне, что вступившие с 2026 года в силу в Германии изменения закона о воинской обязанности теперь обязывают мужчин в возрасте от 17 до 45 лет получать разрешение на выезд за границу более чем на три месяца.
"Германия всё глубже погружается в военное безумие… Перевооружение Германии всегда плохо заканчивается", - написал политик на своей странице в социальной сети Х, комментируя публикацию СМИ об ужесточении правил выезда.
Frankfurter Rundschau писала, что ранее это ограничение личной свободы действовало только в двух крайних случаях - при состоянии напряженности или обороны. Теперь все мужчины Германии старше 17 и младше 45 лет, которые хотят покинуть страну более чем на три месяца, обязаны получить разрешение у бундесвера (вооруженных сил Германии).