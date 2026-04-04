Более тысячи жилых домов остаются подтопленными в Дагестане

МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Более 1 тысячи жилых домов, более 1,1 тысячи приусадебных участков и 42 участка автомобильных дорог остаются подтопленными в Дагестане из-за последствий непогоды, в Чечне подтопленных домов нет, работа по ликвидации последствий продолжается, сообщает пресс-служба МЧС России.
"В Чеченской Республике вода сошла, подтопленных жилых домов и приусадебных участков нет, остаются поврежденными 30 мостов (15 автомобильных и 15 пешеходных)", - говорится в сообщении.
В пресс-службе добавили, что проведение аварийно-восстановительных работ, работа комиссий по оценке ущерба, информирование населения о складывающейся обстановке и принимаемых мерах по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций продолжаются.
"В Республике Дагестан остаются подтопленными в четырех муниципальных образованиях в шести населенных пунктах 1065 жилых домов, 1115 приусадебных участков и 42 участка автомобильных дорог. Продолжаются работы по восстановлению энергоснабжения в Чародинском районе (привлечены две бригады районных электросетей)", - отмечается в сообщении.
Работа по ликвидации последствий непогоды в Чечне и Дагестане продолжается, всего привлечены 3028 человек и 866 единиц техники.
