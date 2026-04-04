11:36 04.04.2026
В ГОСТе на русскую кухню определили виды бутербродов
В ГОСТе на русскую кухню определили виды бутербродов
МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Бутерброды в России могут быть разных видов в зависимости от температуры, формы и начинки, следует из проекта ГОСТа на традиционную русскую кухню, который есть в распоряжении РИА Новости.
"Возможные разновидности блюда: Бутерброды разделяют по температуре подачи (холодные и горячие) и по способу приготовления (открытые, закрытые и закусочные)", - говорится в документе.
"Для закусочных бутербродов в качестве основы используют небольшие гренки: круглой, квадратной, прямоугольной или овальной формы. Отдельно выделяют комбинированные бутерброды (столичные). В отличие от обычных, они имеют сложносоставную начинку из нескольких видов продуктов (больше трех)", - добавляется там.
При этом начинки для бутербродов должны быть полностью готовыми к употреблению. В качестве основы для бутербродов использует белый хлеб или черный, а также булки, булочки или сайки. Допускается использование мучных кулинарных изделий из пресного слоеного теста.
При этом возможны самые разнообразие начинки. Так, в бутербродах можно использовать в различных сочетаниях рыбу, мясо, птицу, дичь, копчености, овощи, фрукты и многое другое. Дополнительно между начинкой и основой допускается использование сливочного масла, приправ, соусов или их комбинации.
Пока рекомендации по русской кухне разработаны только для 133 блюд, но в дальнейшем планируется их расширить. В ГОСТе находятся не только супы и горячие блюда, но и салаты, выпечка, закуски, напитки и даже традиционная русская приправа - хрен.
Ранее в Минпромторге РФ отмечали, что проект ГОСТа содержит рекомендации по технологии приготовления блюд русской традиционной кухни, а также объединяет лучшие практики приготовления традиционных блюд, их историческую основу и принципы использования аутентичных ингредиентов.
