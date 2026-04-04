Биолог рассказала, как подготовить рассаду на улице к холодам
04:10 04.04.2026
Биолог рассказала, как подготовить рассаду на улице к холодам
Рассаду, чтобы она на улице пережила холода, нужно заблаговременно укрыть, обильно полить накануне, а также заранее "взбодрить" гормональную систему растения антистрессовыми препаратами.
Биолог рассказала, как подготовить рассаду на улице к холодам

РИА Новости: биолог Мацишина порекомендовала укрыть рассаду из-за холодов

Высадка рассады. Архивное фото
ВЛАДИВОСТОК, 4 апр - РИА Новости. Рассаду, чтобы она на улице пережила холода, нужно заблаговременно укрыть, обильно полить накануне, а также заранее "взбодрить" гормональную систему растения антистрессовыми препаратами, рассказала РИА Новости доктор биологических наук, ведущий научный сотрудник лаборатории селекционно-генетических исследований полевых культур ФГБНУ "ФНЦ агробиотехнологий Дальнего Востока имени Анатолия Чайки" Наталия Мацишина.
"С точки зрения эволюционной биологии переезд рассады из квартиры в открытый грунт - это классическая десантировка в агрессивную среду. Главный враг здесь - не просто холод, а фазовый переход воды: когда внутриклеточная жидкость превращается в лед, расширяющиеся кристаллы буквально разрывают мембраны, превращая томат в склизкую массу. Если ваш огород попал под раздачу арктических воздушных масс, действовать нужно по протоколу защиты биологических объектов", - сказала собеседница.
Она отметила, что самый простой, но надежный метод - укрывные материалы. Спанбонд или лутрасил работают как одеяло. Здесь важно не допускать соприкосновения ткани с листьями: прослойка воздуха - главный изолятор. Если ожидается серьезный минус, рассаду нужно накрыть в два слоя, верхним должна быть полиэтиленовая пленка. Утром ее важно приоткрыть.
Мацишина рассказала, что если рассады немного, можно использовать принцип аккумуляции тепла: наполнить темной жидкостью пятилитровые бутылки или покрасить их в черный цвет и расставить их в междурядьях. Днем вода поглотит солнечную энергию, а ночью будет работать как радиатор, отдавая тепло под укрытие. Сами растения можно накрыть обрезанными бутылками с открытыми крышками для вентиляции, но поверх обязательно кинуть общий слой нетканого материала.
"Обильный полив накануне заморозка повышает влажность почвы и приземного слоя воздуха. При замерзании воды выделяется скрытая теплота кристаллизации, которая может удержать температуру тканей растения чуть выше критической точки. Метод "дождевания" - распыление воды по листу в предутренние часы - работает по тому же принципу: ледяная корка снаружи парадоксальным образом спасает живую клетку внутри", - рассказала Мацишина.
По словам биолога, обильный полив нужно провести за пять-семь часов до пика холода, лучше вечером. Вода должна быть комнатной температуры или чуть выше. Кроме того, растение и само может синтезировать криопротекторы, которые снижают точку замерзания цитоплазмы. Чтобы помочь ему с этим, за 12-24 часа до стрессового события нужно опрыскать рассаду строго вечером или в сумерках антистрессовыми препаратами - эпином или цирконом. Это способ взбодрить гормональную систему рассады. За два-три дня до похолодания можно дать растению фосфорно-калийную подкормку: калий регулирует осмотическое давление в клетках, работая, как антифриз.
"Чтобы согреть растения, можно зажечь костер. Метод дедовский, но физически обоснованный. Дым создает искусственное "облако", которое препятствует радиационному выхолаживанию почвы. Эффективно только в безветренную погоду, когда дым стелется по земле, а не улетает к соседям. В целом, если вы не вывели ГМО-помидоры с генами арктической камбалы, ваш единственный шанс - физика. Укрывайте, лейте воду и надейтесь на термодинамику", - отметила собеседница.
