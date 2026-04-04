Баскетболисты ЦСКА разгромили идущую последней в Лиге ВТБ "Самару" - РИА Новости Спорт, 04.04.2026
Баскетбол. Евролига. Матч Химки - Олимпия - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
16:57 04.04.2026
https://ria.ru/20260404/basketbol-2085211955.html
Баскетболисты ЦСКА разгромили идущую последней в Лиге ВТБ "Самару"
Баскетболисты ЦСКА разгромили идущую последней в Лиге ВТБ "Самару" - РИА Новости Спорт, 04.04.2026
Баскетболисты ЦСКА разгромили идущую последней в Лиге ВТБ "Самару"
Баскетбольный клуб ЦСКА крупно обыграл "Самару" в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ. РИА Новости Спорт, 04.04.2026
2026-04-04T16:57:00+03:00
2026-04-04T16:57:00+03:00
спорт, самара, антон астапкович, цска, самара, уникс, единая лига втб
Баскетбол, Спорт, Самара, Антон Астапкович, ЦСКА, Самара, УНИКС, Единая Лига ВТБ
Баскетболисты ЦСКА разгромили идущую последней в Лиге ВТБ "Самару"

Баскетболисты ЦСКА с разницей в 37 очков разгромили "Самару" в Лиге ВТБ "Самару"

МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Баскетбольный клуб ЦСКА крупно обыграл "Самару" в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ.
Встреча в Самаре завершилась со счетом 109:72 (34:10, 30:16, 19:22, 26:24) в пользу гостей. Самым результативным игроком в составе ЦСКА стал Антон Астапкович, набравший 21 очко. В составе "Самары" больше всех очков набрал Данила Походяев (21).
Единая Лига ВТБ
04 апреля 2026 • начало в 15:00
Завершен
Самара
72 : 109
ЦСКА
Календарь Турнирная таблица История встреч
В другом матче дня идущий на втором месте казанский УНИКС на своем паркете проиграл екатеринбургскому "Уралмашу" со счетом 74:82 (21:16, 12:30, 27:20, 14:16).
ЦСКА выиграл шестой матч в лиге подряд и с 33 победами в 36 встречах чемпионата лидирует в турнирной таблице. УНИКС, который потерпел шестое поражение в сезоне, располагается на второй позиции с 30 победами. "Уралмаш" (16 побед, 21 поражение) располагается на седьмом месте, "Самара" проиграла 34-й матч в сезоне и замыкает таблицу с двумя победами.
Лука Дончич - РИА Новости, 1920, 04.04.2026
Дончич может сохранить шансы на получение наград в НБА, пишут СМИ
4 апреля, 10:59
 
