В Абхазии зарплата растет на 15-20 процентов в год , заявил премьер

СУХУМ, 4 апр - РИА Новости. Темпы роста средней заработной платы в Абхазии за последние пять лет составляют от 15% до 20% в год, заявил премьер-министр Абхазии Владимир Делба.

Премьер выступил в субботу на пленарном заседании Международного экономического форума "Абхазия - инвестиции в будущее". Он отметил четыре ключевых показателя, на основе которых будет оцениваться эффективность работы правительства и достижение целей экономического развития республики. По его словам, одним из показателей является уровень жизни населения.

"Темпы роста средней заработной платы за последние пять лет составляют от 15% до 20% в год. В отношении пенсионных выплат, к сожалению, подобной динамики пока не наблюдается. Наша среднесрочная задача — довести средний размер пенсии до величины прожиточного минимума, а среднесрочную заработную плату до четырехкратной величины прожиточного минимума", - сказал Делба

По его словам, предпринимаемые меры включают реализацию пенсионной реформы с внедрением персонифицированного учета и накопительных механизмов, оптимизацию нагрузки на фонд оплаты труда и соответствующих издержек работодателей посредством налоговых стимулов, введение единой системы оплаты труда государственных служащих и работников госучреждений.