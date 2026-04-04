В Абхазии зарплата растет на 15-20 процентов в год , заявил премьер
Темпы роста средней заработной платы в Абхазии за последние пять лет составляют от 15% до 20% в год, заявил премьер-министр Абхазии Владимир Делба. РИА Новости, 04.04.2026
2026-04-04T17:55:00+03:00
владимир делба
алан гаглоев
сергей кириенко
южная осетия
Делба: темпы роста зарплаты в Абхазии составляют 15-20 процентов в год
СУХУМ, 4 апр - РИА Новости. Темпы роста средней заработной платы в Абхазии за последние пять лет составляют от 15% до 20% в год, заявил премьер-министр Абхазии Владимир Делба.
Премьер выступил в субботу на пленарном заседании Международного экономического форума "Абхазия - инвестиции в будущее". Он отметил четыре ключевых показателя, на основе которых будет оцениваться эффективность работы правительства и достижение целей экономического развития республики. По его словам, одним из показателей является уровень жизни населения.
"Темпы роста средней заработной платы за последние пять лет составляют от 15% до 20% в год. В отношении пенсионных выплат, к сожалению, подобной динамики пока не наблюдается. Наша среднесрочная задача — довести средний размер пенсии до величины прожиточного минимума, а среднесрочную заработную плату до четырехкратной величины прожиточного минимума", - сказал Делба
По его словам, предпринимаемые меры включают реализацию пенсионной реформы с внедрением персонифицированного учета и накопительных механизмов, оптимизацию нагрузки на фонд оплаты труда и соответствующих издержек работодателей посредством налоговых стимулов, введение единой системы оплаты труда государственных служащих и работников госучреждений.
Остальные три показателя касаются увеличения собственных доходов бюджета и экспорта товаров и услуг, а также сохранения темпов экономического роста на уровне от 12% до 15% в год.
Первый международный экономический форум "Абхазия инвестиции в будущее" проходит в республике 3 и 4 апреля. В форуме принимают участие президент Южной Осетии Алан Гаглоев
, первый замруководителя администрации президента России Сергей Кириенко
, всего более 500 представителей различных отраслей экономики из 15 регионов России и зарубежных стран.