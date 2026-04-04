https://ria.ru/20260404/abkhaziya-2085215348.html
В Абхазии удвоят темпы роста экспорта товаров и услуг к 2028 году
2026-04-04T17:52:00+03:00
экономика
абхазия
россия
владимир делба
алан гаглоев
сергей кириенко
южная осетия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/03/2002763636_102:0:1239:853_1920x0_80_0_0_09ef60c61d280acc19eaa4e12fddeabd.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Делба: темпы роста экспорта товаров и услуг удвоят в Абхазии к 2028 г
СУХУМ, 4 апр - РИА Новости. Правительство Абхазии собирается удвоить темпы роста экспорта товаров и услуг, достигнув к 2028 году показателя в 65 миллиардов рублей, заявил премьер-министр Абхазии Владимир Делба.
Премьер выступил в субботу на пленарном заседании Международного экономического форума "Абхазия - инвестиции в будущее". Он отметил четыре ключевых показателя, на основе которых будет оцениваться эффективность работы правительства и достижение целей экономического развития республики. По его словам, одним из показателей является экспорт товаров и услуг.
"Этот индикатор имеет особую значимость в условиях текущих параметров денежно-кредитной политики Республики Абхазия и ограниченного объема внутреннего рынка. Наша цель — удвоить темпы прироста экспорта товаров и услуг и достичь показателя 65 миллиардов рублей к 2028 году, обеспечив выход на профицит платежного баланса не позднее 2030 года", - сказал Делба
.
По его словам, приоритетное направление государственной экономической политики — это поддержка, прежде всего, экспортно-ориентированных производств, особенно в сельском хозяйстве.
"Развитие туризма и гостеприимства, развитие транспортно-логистической инфраструктуры, сокращение административных процедур и барьеров при ведении внешнеэкономической деятельности", - подчеркнул Делба.
Остальные три показателя касаются увеличения собственных доходов бюджета, уровня жизни населения, а также сохранения темпов экономического роста на уровне от 12% до 15% в год.
Первый международный экономический форум "Абхазия инвестиции в будущее" проходит в республике 3 и 4 апреля. В форуме принимают участие президент Южной Осетии Алан Гаглоев
, первый замруководителя администрации президента России Сергей Кириенко
, всего более 500 представителей различных отраслей экономики из 15 регионов России и зарубежных стран.