В Абхазии удвоят темпы роста экспорта товаров и услуг к 2028 году

СУХУМ, 4 апр - РИА Новости. Правительство Абхазии собирается удвоить темпы роста экспорта товаров и услуг, достигнув к 2028 году показателя в 65 миллиардов рублей, заявил премьер-министр Абхазии Владимир Делба.

Премьер выступил в субботу на пленарном заседании Международного экономического форума "Абхазия - инвестиции в будущее". Он отметил четыре ключевых показателя, на основе которых будет оцениваться эффективность работы правительства и достижение целей экономического развития республики. По его словам, одним из показателей является экспорт товаров и услуг.

"Этот индикатор имеет особую значимость в условиях текущих параметров денежно-кредитной политики Республики Абхазия и ограниченного объема внутреннего рынка. Наша цель — удвоить темпы прироста экспорта товаров и услуг и достичь показателя 65 миллиардов рублей к 2028 году, обеспечив выход на профицит платежного баланса не позднее 2030 года", - сказал Делба

По его словам, приоритетное направление государственной экономической политики — это поддержка, прежде всего, экспортно-ориентированных производств, особенно в сельском хозяйстве.

"Развитие туризма и гостеприимства, развитие транспортно-логистической инфраструктуры, сокращение административных процедур и барьеров при ведении внешнеэкономической деятельности", - подчеркнул Делба.