Рейтинг@Mail.ru
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:52 04.04.2026
https://ria.ru/20260404/abkhaziya-2085215348.html
В Абхазии удвоят темпы роста экспорта товаров и услуг к 2028 году
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/03/2002763636_102:0:1239:853_1920x0_80_0_0_09ef60c61d280acc19eaa4e12fddeabd.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
В Абхазии удвоят темпы роста экспорта товаров и услуг к 2028 году

Делба: темпы роста экспорта товаров и услуг удвоят в Абхазии к 2028 г

© Sputnik / Томас ТхайцукВладимир Делба
Владимир Делба - РИА Новости, 1920, 04.04.2026
© Sputnik / Томас Тхайцук
Владимир Делба. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
СУХУМ, 4 апр - РИА Новости. Правительство Абхазии собирается удвоить темпы роста экспорта товаров и услуг, достигнув к 2028 году показателя в 65 миллиардов рублей, заявил премьер-министр Абхазии Владимир Делба.
Премьер выступил в субботу на пленарном заседании Международного экономического форума "Абхазия - инвестиции в будущее". Он отметил четыре ключевых показателя, на основе которых будет оцениваться эффективность работы правительства и достижение целей экономического развития республики. По его словам, одним из показателей является экспорт товаров и услуг.
Флаги Абхазии в Сухуме - РИА Новости, 1920, 04.04.2026
Власти Абхазии рассчитывают, что экономический форум станет регулярным
4 апреля, 16:38
"Этот индикатор имеет особую значимость в условиях текущих параметров денежно-кредитной политики Республики Абхазия и ограниченного объема внутреннего рынка. Наша цель — удвоить темпы прироста экспорта товаров и услуг и достичь показателя 65 миллиардов рублей к 2028 году, обеспечив выход на профицит платежного баланса не позднее 2030 года", - сказал Делба.
По его словам, приоритетное направление государственной экономической политики — это поддержка, прежде всего, экспортно-ориентированных производств, особенно в сельском хозяйстве.
"Развитие туризма и гостеприимства, развитие транспортно-логистической инфраструктуры, сокращение административных процедур и барьеров при ведении внешнеэкономической деятельности", - подчеркнул Делба.
Остальные три показателя касаются увеличения собственных доходов бюджета, уровня жизни населения, а также сохранения темпов экономического роста на уровне от 12% до 15% в год.
Первый международный экономический форум "Абхазия инвестиции в будущее" проходит в республике 3 и 4 апреля. В форуме принимают участие президент Южной Осетии Алан Гаглоев, первый замруководителя администрации президента России Сергей Кириенко, всего более 500 представителей различных отраслей экономики из 15 регионов России и зарубежных стран.
Президент Абхазии Бадра Гунба - РИА Новости, 1920, 04.04.2026
Гунба: въезд российских детей в Абхазию без загранпаспорта усилит турпоток
4 апреля, 16:35
 
ЭкономикаАбхазияРоссияВладимир ДелбаАлан ГаглоевСергей КириенкоЮжная Осетия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала