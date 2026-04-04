Гунба: въезд российских детей в Абхазию без загранпаспорта усилит турпоток

СУХУМ, 4 апр - РИА Новости. Решение о въезде российских детей в Абхазию без загранпаспорта даст возможность получить дополнительный туристический поток для республики, заявил президент Абхазии Бадра Гунба.

"Мы знаем, что, к сожалению, у молодых граждан России у детей до 14 лет нет загранпаспорта. Поэтому документ и правила сохраненные для Республики Абхазия – это возможность получить дополнительный туристический поток", - сказал Гунба журналистам.