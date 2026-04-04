Гунба: въезд российских детей в Абхазию без загранпаспорта усилит турпоток
2026-04-04T16:35:00+03:00
СУХУМ, 4 апр - РИА Новости. Решение о въезде российских детей в Абхазию без загранпаспорта даст возможность получить дополнительный туристический поток для республики, заявил президент Абхазии Бадра Гунба.
Первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко
в пятницу на Абхазском международном экономическом форуме сообщил, что президент России Владимир Путин
принял специальное решение сохранить на 2026-2027 годы возможность детям из РФ до 14 лет въезжать в Абхазию
по свидетельству о рождении без загранпаспорта.
С 20 января 2026 года дети до 14 лет могут пересекать границу только при наличии собственного заграничного паспорта. При этом раньше выехать в Абхазию, Белоруссию
, Южную Осетию
, Казахстан
и Киргизию
и вернуться из этих стран можно было при наличии свидетельства о рождении.
"Мы знаем, что, к сожалению, у молодых граждан России у детей до 14 лет нет загранпаспорта. Поэтому документ и правила сохраненные для Республики Абхазия – это возможность получить дополнительный туристический поток", - сказал Гунба журналистам.
Президент Абхазии подчеркнул, что "решение президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина о снятии законодательных ограничений на 2026-2027 годы – это также дополнительная возможность семей с детьми посещать Абхазию без предъявления загранпаспорта".
Первый международный экономический форум "Абхазия инвестиции в будущее" проходит в республике 3 и 4 апреля. В форуме принимают участие президент Южной Осетии Алан Гаглоев
, первый замруководителя администрации президента России Сергей Кириенко, всего более 500 представителей различных отраслей экономики из 15 регионов России и зарубежных стран.