16:13 04.04.2026
Абхазия намерена сохранить темпы экономического роста до 15 процентов
Абхазия намерена сохранить темпы экономического роста до 15 процентов

Делба: Абхазия намерена сохранить темп экономического роста от 12% до 15% в год

СУХУМ, 4 апр - РИА Новости. Правительство Абхазии намерено сохранить темпы экономического роста на уровне от 12% до 15% в год, заявил премьер-министр республики Владимир Делба.
Премьер выступил в субботу на пленарном заседании Международного экономического форума "Абхазия - инвестиции в будущее". Он отметил четыре ключевых показателя, на основе которых будет оцениваться эффективность работы правительства и достижение целей экономического развития республики. По его словам, первый из показателей - валовый внутренний продукт.
"Мы намерены сохранить высокие темпы экономического роста на уровне от 12% до 15% в год. Целевой ориентир на 2027 год - более 119 миллиардов рублей. Государственная политика в данной сфере будет направлена на создание условий для проактивного привлечения инвестиций в приоритетные сектора экономики", - заявил Делба на форуме.
Премьер также перечислил среди мер снижение административного давления на бизнес, упрощение процедур государственных услуг при одновременном повышении их качества и оперативности, расширение мер поддержки малого и среднего предпринимательства, содействие увеличению кредитных возможностей банковского сектора.
Остальные три показателя касаются экспорта товаров и услуг, собственных доходов бюджета и уровня жизни населения.
Первый международный экономический форум "Абхазия инвестиции в будущее" проходит в республике 3 и 4 апреля. В форуме принимают участие президент Южной Осетии Алан Гаглоев, первый замруководителя администрации президента России Сергей Кириенко, всего более 500 представителей различных отраслей экономики из 15 регионов России и зарубежных стран.
