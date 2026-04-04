https://ria.ru/20260404/abkhaziya-2085204655.html
СТД России и Минкультуры Абхазии договорились о сотрудничестве
Союз театральных деятелей России и министерство культуры Абхазии подписали соглашение о развитии культурного сотрудничества, стороны представляли секретарь СТД... РИА Новости, 04.04.2026
2026-04-04T15:58:00+03:00
культура
россия
абхазия
сухум
евгений князев
союз театральных деятелей россии
новости культуры
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/04/04/2085205108_0:176:1280:896_1920x0_80_0_0_247808b1c5ff324f204c71f92ba6709c.jpg
https://ria.ru/20260402/rosgostsirk-2084879181.html
россия
абхазия
сухум
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/04/04/2085205108_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_1c71a81ac50ae66f69bb48a2b9346a6f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
СТД РФ и Минкультуры Абхазии подписали в Сухуме соглашение о сотрудничестве
МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Союз театральных деятелей России и министерство культуры Абхазии подписали соглашение о развитии культурного сотрудничества, стороны представляли секретарь СТД РФ Евгений Князев и министр культуры Абхазии Даур Кове, сообщили в пресс-службе объединения.
«
"Второго апреля в Сухуме, столице Республики Абхазия, в рамках I Международного экономического форума "Абхазия - инвестиции в будущее", было подписано Соглашение о развитии культурного сотрудничества между СТД РФ и министерством культуры Республики Абхазия", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале СТД РФ.
Как отметили в пресс-службе, целью соглашения является дальнейшее эффективное развитие системного сотрудничества, формирование благоприятной культурной среды, поддержка и популяризация театральных традиций, а также расширение культурных связей в сфере театрального искусства.
"Планируется всемерное укрепление сотрудничества в области театрального образования, обмен информацией по вопросам театрального искусства, истории театра, научными и учебно-методическими публикациями, а также способствование распространению культуры народов наших стран", - заключили в пресс-службе.