СТД России и Минкультуры Абхазии договорились о сотрудничестве
15:58 04.04.2026 (обновлено: 16:09 04.04.2026)
СТД России и Минкультуры Абхазии договорились о сотрудничестве
СТД России и Минкультуры Абхазии договорились о сотрудничестве
Культура, Россия, Абхазия, Сухум, Евгений Князев, Союз театральных деятелей России, Новости культуры
СТД России и Минкультуры Абхазии договорились о сотрудничестве

СТД РФ и Минкультуры Абхазии подписали в Сухуме соглашение о сотрудничестве

© Фото : Союз театральных деятелей России/TelegramМинистр культуры Абхазии Даур Кове и секретарь СТД РФ Евгений Князев во время подписания Соглашения о развитии культурного сотрудничества
Министр культуры Абхазии Даур Кове и секретарь СТД РФ Евгений Князев во время подписания Соглашения о развитии культурного сотрудничества
© Фото : Союз театральных деятелей России/Telegram
Министр культуры Абхазии Даур Кове и секретарь СТД РФ Евгений Князев во время подписания Соглашения о развитии культурного сотрудничества
МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Союз театральных деятелей России и министерство культуры Абхазии подписали соглашение о развитии культурного сотрудничества, стороны представляли секретарь СТД РФ Евгений Князев и министр культуры Абхазии Даур Кове, сообщили в пресс-службе объединения.
"Второго апреля в Сухуме, столице Республики Абхазия, в рамках I Международного экономического форума "Абхазия - инвестиции в будущее", было подписано Соглашение о развитии культурного сотрудничества между СТД РФ и министерством культуры Республики Абхазия", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале СТД РФ.
Как отметили в пресс-службе, целью соглашения является дальнейшее эффективное развитие системного сотрудничества, формирование благоприятной культурной среды, поддержка и популяризация театральных традиций, а также расширение культурных связей в сфере театрального искусства.
"Планируется всемерное укрепление сотрудничества в области театрального образования, обмен информацией по вопросам театрального искусства, истории театра, научными и учебно-методическими публикациями, а также способствование распространению культуры народов наших стран", - заключили в пресс-службе.
Директор Сочинского государственного цирка Наталья Шульгина и министр культуры Абхазии Даур Кове во время подписания соглашения о сотрудничестве в области циркового искусства - РИА Новости, 1920, 02.04.2026
"Росгосцирк" и Минкультуры Абхазии подписали соглашение о сотрудничестве
2 апреля, 23:06
 
