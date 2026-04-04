Россию и Абхазию связывает стратегическое союзничество, заявил Новак - РИА Новости, 04.04.2026
15:26 04.04.2026
Россию и Абхазию связывает стратегическое союзничество, заявил Новак
Россию и Абхазию связывают отношения стратегического союзничества, страны являются надежными партнерами, заявил вице-премьер России Александр Новак. РИА Новости, 04.04.2026
россия
абхазия
москва
александр новак
экономика
россия, абхазия, москва, александр новак, экономика
Россия, Абхазия, Москва, Александр Новак, Экономика
Новак: Россию и Абхазию связывают отношения стратегического союзничества

Александр Новак . Архивное фото
СУХУМ, 4 апр - РИА Новости. Россию и Абхазию связывают отношения стратегического союзничества, страны являются надежными партнерами, заявил вице-премьер России Александр Новак.
"Безусловно, наши страны - это близкие друзья, проверенные временем, надежные партнеры. Нас связывают отношения стратегического союзничества", - сказал Новак, выступая в субботу на Абхазском международном экономическом форуме.
Он отметил, что сотрудничество двух стран строится на основе взаимопонимания, уважения и культурных связей. Новак подчеркнул, что Москва ценит то, что Абхазия разделяет позицию России по ключевым вопросам международной повестки.
"Наше единство подходов приобретает также особую ценность в сегодняшних сложных условиях, геополитических", - добавил российский вице-премьер.
