Президент Абхазии поручил правительству проработать развитие туротрасли
Президент Абхазии Бадра Гунба заявил в субботу, что дал поручение правительству республики разработать концепцию развития туристической отрасли до 2030 года. РИА Новости, 04.04.2026
Гунба поручил правительству Абхазии разработать концепцию развития туротрасли
СУХУМ, 4 апр - РИА Новости. Президент Абхазии Бадра Гунба заявил в субботу, что дал поручение правительству республики разработать концепцию развития туристической отрасли до 2030 года.
"Мы должны постоянно развиваться, и туризм как в целом локомотив нашей экономики должен быть в определенном приоритетном порядке, иметь развитие. Поэтому я дал поручение правительству разработать концепцию развития в целом туристической отрасли до 2030 года", -сказал Гунба журналистам.
Президент Абхазии
считает, что концептуальный подход позволит увеличить в том числе и посещаемость республики, и туристическую привлекательность.
"Нам надо бороться за туриста, предлагать новые походы, идеи, возможности и привлекать в страну туристов. Если мы этим не будем заниматься, планка, которую мы достигли, будет фактически приостановлена. Это говорит о том, что у нас развития тогда не будет", - подчеркнул он.
Первый международный экономический форум "Абхазия - инвестиции в будущее" проходит в республике 3 и 4 апреля. В форуме принимают участие президент Южной Осетии Алан Гаглоев
, первый замруководителя администрации президента России Сергей Кириенко
, всего более 500 представителей различных отраслей экономики из 15 регионов России и зарубежных стран.