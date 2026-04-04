Президент Абхазии призвал развивать круглогодичный туризм в стране

СУХУМ, 4 апр - РИА Новости. Абхазии не стоит замыкаться исключительно на летнем туристическом сезоне, туризм должен быть круглогодичным, и для этого республика будет развивать инфраструктуру, заявил президент Абхазии Бадра Гунба.

Президент Абхазии отметил, что у республики для развития круглогодичного туризма есть все возможности.

"Об этом мы не можем говорить в отрыве от таких отраслей, как инфраструктура, транспорт, сельское хозяйство и ряд других ключевых направлений, которые должны быть движущей силой для развития туриндустрии в целом", - подчеркнул Гунба.