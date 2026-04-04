Президент Абхазии призвал развивать круглогодичный туризм в стране - РИА Новости, 04.04.2026
14:41 04.04.2026
Президент Абхазии призвал развивать круглогодичный туризм в стране
Абхазии не стоит замыкаться исключительно на летнем туристическом сезоне, туризм должен быть круглогодичным, и для этого республика будет развивать... РИА Новости, 04.04.2026
2026-04-04T14:41:00+03:00
абхазия, россия, южная осетия, алан гаглоев, сергей кириенко
Абхазия, Россия, Южная Осетия, Алан Гаглоев, Сергей Кириенко
Президент Абхазии призвал развивать круглогодичный туризм в стране

Отдыхающие на побережье Черного моря в Абхазии. Архивное фото
СУХУМ, 4 апр - РИА Новости. Абхазии не стоит замыкаться исключительно на летнем туристическом сезоне, туризм должен быть круглогодичным, и для этого республика будет развивать инфраструктуру, заявил президент Абхазии Бадра Гунба.
"Событийный туризм нам позволит увеличить сезонность пребывания гостей на территории Абхазии. Мы не должны замыкаться исключительно на временных отрезках – летнем курортном сезоне. Этот сезон должен быть круглогодичным", - заявил Гунба журналистам.
Россия поможет Абхазии в формировании реестров туроператоров
Президент Абхазии отметил, что у республики для развития круглогодичного туризма есть все возможности.
"У нас есть возможность посещения термальных источников. В осенне-зимний период у нас есть прекрасная возможность продемонстрировать туристам дары Абхазии сельскохозяйственной направленности. Сельхозпродукцию, в частности цитрусовые, очень ждут наши друзья, соседи в России. Это обязательный атрибут Нового года, и в этом случае туристы могли бы это увидеть и на территории Абхазии", - пояснил он.
По словам президента Абхазии, необходимо заняться развитием туризма в целом.
"Об этом мы не можем говорить в отрыве от таких отраслей, как инфраструктура, транспорт, сельское хозяйство и ряд других ключевых направлений, которые должны быть движущей силой для развития туриндустрии в целом", - подчеркнул Гунба.
Первый международный экономический форум "Абхазия - инвестиции в будущее" проходит в республике 3 и 4 апреля. В форуме принимают участие президент Южной Осетии Алан Гаглоев, первый замруководителя администрации президента России Сергей Кириенко, всего более 500 представителей различных отраслей экономики из 15 регионов России и зарубежных стран.
