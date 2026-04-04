Россия поможет Абхазии в формировании реестров туроператоров
Россия поможет Абхазии в формировании реестров туроператоров - РИА Новости, 04.04.2026
Россия поможет Абхазии в формировании реестров туроператоров
Российские эксперты готовы оказать содействие туротрасли Абхазии в формировании реестров туроператоров и классифицированных средств размещения, сообщила в... РИА Новости, 04.04.2026
2026-04-04T14:24:00+03:00
2026-04-04T14:24:00+03:00
2026-04-04T14:24:00+03:00
россия
абхазия
сухум
министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
россия
абхазия
сухум
россия, абхазия, сухум, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
Россия, Абхазия, Сухум, Министерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России)
Россия поможет Абхазии в формировании реестров туроператоров
МЭР: Россия готова помочь Абхазии в формировании реестров туроператоров
СУХУМ, 4 апр - РИА Новости. Российские эксперты готовы оказать содействие туротрасли Абхазии в формировании реестров туроператоров и классифицированных средств размещения, сообщила в субботу пресс-служба Минэкономразвития РФ.
По информации министерства, в Абхазии
уже разработана нормативная база по классификации средств размещения
"Российские эксперты готовы оказать полное содействие в формировании реестров классифицированных объектов и туроператоров, что позволит подтвердить легальность работы компаний, защитить права туристов и усилить государственный контроль", - говорится в сообщении.
В министерстве также указали на то, что Россия
оказывает экспертизу в создании глэмпингов (модульных средств размещения), которые доказали высокую рентабельность, быструю окупаемость и востребованность.
"Абхазия сегодня — это точка роста на туристической карте. Мы видим реальные успехи: современный аэропорт, новые отели, академию гостеприимства, а главное — огромный интерес со стороны российских путешественников. Благодаря совместной работе по классификации средств размещения, развитию модульных отелей и расширению авиасообщения Абхазия уже в ближайшие годы станет полноценным круглогодичным курортом, куда будут стремиться приехать миллионы туристов", — уверен замминистра экономического развития Дмитрий Вахруков, которого цитирует пресс-служба.
В министерстве также подчеркнули, что за счет совместных усилий Абхазия рассчитывает утроить число туристических поездок из России.
Первый международный экономический форум "Абхазия - инвестиции в будущее" стартовал в пятницу в Сухуме
. В нем участвуют представители 15 регионов России и зарубежных стран. В работе форума принимает участие представительная делегация Минэкономразвития
РФ.