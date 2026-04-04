14:24 04.04.2026
Россия поможет Абхазии в формировании реестров туроператоров
СУХУМ, 4 апр - РИА Новости. Российские эксперты готовы оказать содействие туротрасли Абхазии в формировании реестров туроператоров и классифицированных средств размещения, сообщила в субботу пресс-служба Минэкономразвития РФ.
По информации министерства, в Абхазии уже разработана нормативная база по классификации средств размещения
"Российские эксперты готовы оказать полное содействие в формировании реестров классифицированных объектов и туроператоров, что позволит подтвердить легальность работы компаний, защитить права туристов и усилить государственный контроль", - говорится в сообщении.
В министерстве также указали на то, что Россия оказывает экспертизу в создании глэмпингов (модульных средств размещения), которые доказали высокую рентабельность, быструю окупаемость и востребованность.
"Абхазия сегодня — это точка роста на туристической карте. Мы видим реальные успехи: современный аэропорт, новые отели, академию гостеприимства, а главное — огромный интерес со стороны российских путешественников. Благодаря совместной работе по классификации средств размещения, развитию модульных отелей и расширению авиасообщения Абхазия уже в ближайшие годы станет полноценным круглогодичным курортом, куда будут стремиться приехать миллионы туристов", — уверен замминистра экономического развития Дмитрий Вахруков, которого цитирует пресс-служба.
В министерстве также подчеркнули, что за счет совместных усилий Абхазия рассчитывает утроить число туристических поездок из России.
Первый международный экономический форум "Абхазия - инвестиции в будущее" стартовал в пятницу в Сухуме. В нем участвуют представители 15 регионов России и зарубежных стран. В работе форума принимает участие представительная делегация Минэкономразвития РФ.
