Минздравы России и Абхазии подписали меморандум о взаимопонимании

СУХУМ, 4 апр - РИА Новости. Министерства здравоохранения России и Абхазии подписали меморандум о взаимопонимании по выработке стратегии развития системы здравоохранения республики и ее комплексной модернизации, передает корреспондент РИА Новости.

"Это меморандум, который включает в себя позиции по помощи в выстраивании системы здравоохранения. То есть это своего рода такой аудит организационный и выработка стратегии развития на последующий период", - сказал министр журналистам.