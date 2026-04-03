В оценку эффективности губернаторов предложили включить показатели ЗОЖ

Женщина гуляет у Коньковских прудов в Москве

МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Председатель движения "Здоровое Отечество" Екатерина Лещинская предложила создать "Национальный рейтинг регионов по здоровому питанию и образу жизни" для дополнения системы оценки эффективности руководителей субъектов РФ.

Соответствующее обращение на имя премьера РФ Михаила Мишустина имеется в распоряжении РИА Новости.

"Предлагаем рассмотреть возможность дополнения системы оценки эффективности глав субъектов Российской Федерации критериями, отражающими показатели состояния здоровья субъекта. В развитие данной инициативы движение "Здоровое Отечество" предлагает проработать создание "Национального рейтинга регионов по здоровому питанию и образу жизни", который может быть интегрирован в систему ключевых показателей эффективности руководителей субъектов Российской Федерации", - говорится в документе.

Как отмечается, предлагаемая методология рейтинга может включать экономическую доступность базовых продуктов питания, показатели здоровья детей и подростков, динамику потребления сахара, соли и ультрапереработанных продуктов, охват обучающихся сбалансированным горячим питанием, а также обеспеченность населения доступной спортивной инфраструктурой.

В обращении также предлагается рассмотреть возможность внедрения системы стимулирования регионов, демонстрирующих наилучшие результаты, включая предоставление дополнительных федеральных грантов. По словам автора, это позволит напрямую связать качество жизни граждан с объёмом государственной поддержки и усилить мотивацию глав регионов к реализации эффективной профилактической политики.

Согласно тексту обращения, внедрение указанных критериев будет способствовать формированию у региональных властей устойчивого приоритета профилактики заболеваний, развитию здоровой среды, повышению качества жизни населения и снижению долгосрочной нагрузки на систему здравоохранения.