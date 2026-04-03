В оценку эффективности губернаторов предложили включить показатели ЗОЖ - РИА Новости, 03.04.2026
04:12 03.04.2026
В оценку эффективности губернаторов предложили включить показатели ЗОЖ
В оценку эффективности губернаторов предложили включить показатели ЗОЖ - РИА Новости, 03.04.2026
В оценку эффективности губернаторов предложили включить показатели ЗОЖ
Председатель движения "Здоровое Отечество" Екатерина Лещинская предложила создать "Национальный рейтинг регионов по здоровому питанию и образу жизни" для... РИА Новости, 03.04.2026
2026-04-03T04:12:00+03:00
2026-04-03T04:12:00+03:00
общество
В оценку эффективности губернаторов предложили включить показатели ЗОЖ

Женщина гуляет у Коньковских прудов в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Председатель движения "Здоровое Отечество" Екатерина Лещинская предложила создать "Национальный рейтинг регионов по здоровому питанию и образу жизни" для дополнения системы оценки эффективности руководителей субъектов РФ.
Соответствующее обращение на имя премьера РФ Михаила Мишустина имеется в распоряжении РИА Новости.
"Предлагаем рассмотреть возможность дополнения системы оценки эффективности глав субъектов Российской Федерации критериями, отражающими показатели состояния здоровья субъекта. В развитие данной инициативы движение "Здоровое Отечество" предлагает проработать создание "Национального рейтинга регионов по здоровому питанию и образу жизни", который может быть интегрирован в систему ключевых показателей эффективности руководителей субъектов Российской Федерации", - говорится в документе.
Как отмечается, предлагаемая методология рейтинга может включать экономическую доступность базовых продуктов питания, показатели здоровья детей и подростков, динамику потребления сахара, соли и ультрапереработанных продуктов, охват обучающихся сбалансированным горячим питанием, а также обеспеченность населения доступной спортивной инфраструктурой.
В обращении также предлагается рассмотреть возможность внедрения системы стимулирования регионов, демонстрирующих наилучшие результаты, включая предоставление дополнительных федеральных грантов. По словам автора, это позволит напрямую связать качество жизни граждан с объёмом государственной поддержки и усилить мотивацию глав регионов к реализации эффективной профилактической политики.
Согласно тексту обращения, внедрение указанных критериев будет способствовать формированию у региональных властей устойчивого приоритета профилактики заболеваний, развитию здоровой среды, повышению качества жизни населения и снижению долгосрочной нагрузки на систему здравоохранения.
Сегодня, как отметила председатель движения, в действующей системе оценки эффективности деятельности высших должностных лиц регионов основное внимание уделяется социально-экономическим показателям. Она уточнила, что показатели, напрямую отражающие состояние здоровья граждан и качество среды жизни, в ней представлены ограниченно.
