Рейтинг@Mail.ru
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:15 03.04.2026
https://ria.ru/20260403/zelenskiy-2085120535.html
В Совфеде назвали глупостью идею Зеленского о новом формате переговоров
в мире
украина
россия
владимир зеленский
сша
владимир джабаров
дмитрий песков
совет федерации рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/04/03/2084998913_0:602:2048:1753_1920x0_80_0_0_cad69a2ab064d8fbc6be81a3d3235f05.jpg
https://ria.ru/20260403/matvienko-2085112756.html
украина
россия
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/04/03/2084998913_0:410:2048:1945_1920x0_80_0_0_3f052597374cde5c14fdfb0d9b1785da.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Джабаров: идея Зеленского о новом формате переговоров по Украине — глупость

© REUTERS / Valentyn OgirenkoВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 03.04.2026
© REUTERS / Valentyn Ogirenko
Владимир Зеленский. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Предложение Владимира Зеленского о новом формате переговоров по Украине, подразумевающем визит американцев сначала в Киев, а потом в Москву, - это глупость, он делает всё, лишь бы отвлечь внимание и тянуть время, заявил первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.
"Что за глупости? Выдумывать всякие форматы, всякие маршруты передвижения. Переговариваться должны прежде всего стороны конфликта. Наша страна и Украина. Будет посредник присутствовать - прекрасно. Не будет - все равно не удастся без очного контакта с противоборствующей стороной что-то решить. Это понятно - идет затяжка времени и одурачивание всего мирового сообщества, лишь бы оттянуть время", - сказал "Газете.ru" Джабаров.
Сенатор добавил, что Россия в любом случае достигнет всех целей спецоперации на Украине, а ВСУ в конечном счете покинут Донбасс.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 15 марта сообщил, что в переговорах по Украине наступил перерыв, США сосредоточены на другом. Позднее он отмечал, что Россия ожидает нового раунда переговоров, но место и время по понятным причинам пока не определены.
С начала года делегации России и Украины при участии США провели три раунда переговоров. Последний состоялся в Женеве 17-18 февраля.
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала