В Совфеде назвали глупостью идею Зеленского о новом формате переговоров

МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Предложение Владимира Зеленского о новом формате переговоров по Украине, подразумевающем визит американцев сначала в Киев, а потом в Москву, - это глупость, он делает всё, лишь бы отвлечь внимание и тянуть время, заявил первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.
"Что за глупости? Выдумывать всякие форматы, всякие маршруты передвижения. Переговариваться должны прежде всего стороны конфликта. Наша страна и Украина. Будет посредник присутствовать - прекрасно. Не будет - все равно не удастся без очного контакта с противоборствующей стороной что-то решить. Это понятно - идет затяжка времени и одурачивание всего мирового сообщества, лишь бы оттянуть время", - сказал "Газете.ru" Джабаров.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 15 марта сообщил, что в переговорах по Украине наступил перерыв, США сосредоточены на другом. Позднее он отмечал, что Россия ожидает нового раунда переговоров, но место и время по понятным причинам пока не определены.
С начала года делегации России и Украины при участии США провели три раунда переговоров. Последний состоялся в Женеве 17-18 февраля.
