В Совфеде назвали глупостью идею Зеленского о новом формате переговоров

МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Предложение Владимира Зеленского о новом формате переговоров по Украине, подразумевающем визит американцев сначала в Киев, а потом в Москву, - это глупость, он делает всё, лишь бы отвлечь внимание и тянуть время, заявил первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.