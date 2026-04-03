Захарова пошутила над словами Зеленского о разблокировке Ормузского пролива

Захарова привела слова Зеленского о том, что Украину никто не привлекал к вопросу разблокировки Ормузского пролива, но та готова помогать.

США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока. Из-за эскалации конфликта практически остановилось судоходство через Ормузский пролив. Это ключевой маршрут поставок на мировой рынок нефти и СПГ. В результате цены на топливо растут в большинстве стран мира.