Главу Токсовского поселения задержали по делу о получении взятки

МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Глава администрации Токсовского городского поселения Ленобласти, его заместитель и помощник задержаны по делу о получении многомиллионной взятки, сообщили РИА Новости в СК РФ.
Следователи установили, что с ноября 2024 по апрель 2026 года фигуранты, получив от директора одной организации сведения о том, что он заинтересован в приобретении земельных участков в Токсовском поселении, потребовали взятку в размере 40 миллионов рублей. В ходе передачи одной из частей взятки злоумышленников задержали.
"Следователями ГСУ СК России по городу Санкт-Петербургу возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 6 статьи 290 УК РФ (получение взятки). По подозрению в совершении указанного преступления задержаны глава администрации МО "Токсовское городское поселение", его заместитель и помощник", - говорится в сообщении.
