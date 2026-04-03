Экс-комбат ВСУ заявил, что после штурмов в живых оставались единицы
Экс-комбат ВСУ заявил, что после штурмов в живых оставались единицы - РИА Новости, 03.04.2026
Экс-комбат ВСУ заявил, что после штурмов в живых оставались единицы
Бывший комбат 47-й бригады ВСУ Александр Ширшин заявил, что после "обреченных" штурмов из групп по 15-20 человек возвращались лишь единицы, а также обвинил... РИА Новости, 03.04.2026
2026-04-03T19:14:00+03:00
2026-04-03T19:14:00+03:00
2026-04-03T19:14:00+03:00
вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины
Экс-комбат ВСУ заявил, что после штурмов в живых оставались единицы
РИА Новости: Ширшин заявил, что после штурмов в ВСУ в живых оставались единицы
МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Бывший комбат 47-й бригады ВСУ Александр Ширшин заявил, что после "обреченных" штурмов из групп по 15-20 человек возвращались лишь единицы, а также обвинил командование в плохом обеспечении, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.
По информации источника, бывший комбат 47-й отдельной механизированной бригады ВСУ
Ширшин, ранее обвинивший комбрига в постановке "дебильных задач", продолжает критиковать командование подразделения. По словам источника, ранее в интервью Ширшин заявил, что подразделение неоднократно получало задания заходить в тыл противника без достаточных ресурсов и обеспечения.
"Подобные операции изначально выглядели обречёнными: после штурмов из групп по 15–20 человек возвращались лишь единицы", - сообщил источник.
Он также отметил массовые панические настроения у родственников украинских военнослужащих данного подразделения.
"На сумском направлении все военнослужащие 47-й отдельной механизированной бригады исчезают без вести, нет даже мёртвых и пленных", - добавил источник.