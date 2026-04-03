ЛУГАНСК, 3 апр - РИА Новости. БПЛА ВСУ ударили по школе-интернату в ЛНР, жертв нет, сообщил глава региона Леонид Пасечник.

"В Белокуракино и Троицком удары пришлись по жилым домам. Произошло возгорание, повреждены остекление и фасады. МЧС оперативно отреагировали и ликвидировали огонь", - уточнил Пасечник.