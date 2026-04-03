11:59 03.04.2026 (обновлено: 12:16 03.04.2026)
ВСУ ударили по школе-интернату в ЛНР
ВСУ ударили по школе-интернату в ЛНР - РИА Новости, 03.04.2026
ВСУ ударили по школе-интернату в ЛНР
БПЛА ВСУ ударили по школе-интернату в ЛНР, жертв нет, сообщил глава региона Леонид Пасечник. РИА Новости, 03.04.2026
Пасечник: ВСУ ударили по школе-интернату в ЛНР, жертв нет

ЛУГАНСК, 3 апр - РИА Новости. БПЛА ВСУ ударили по школе-интернату в ЛНР, жертв нет, сообщил глава региона Леонид Пасечник.
Ранее Пасечник заявил, что ВСУ за сутки атаковали ряд муниципальных округов республики, ранен сотрудник МЧС и трое мирных жителей.
"Удар пришелся и по коррекционной школе-интернат в пгт. Кленовый, к счастью, это произошло во время каникул, детей там не было", - написал Пасечник в своем канале на платформе Max.
Глава региона добавил, что ударам БПЛА подвергся город Ровеньки, повреждение получил многоквартирный дом: выбиты стекла, нарушены фасады.
"В Белокуракино и Троицком удары пришлись по жилым домам. Произошло возгорание, повреждены остекление и фасады. МЧС оперативно отреагировали и ликвидировали огонь", - уточнил Пасечник.
Глава ЛНР сообщил, что Следователи СУ СК России по ЛНР фиксируют последствия атак, местные власти держат ситуацию на контроле и оказывают необходимую помощь в ликвидации последствий.
