На Украине ТЦК отправил мужчине сообщение вместо повестки, сообщили СМИ

МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Военкомат в Николаевской области на Украине вместо повестки отправил военнообязанному сообщение в мессенджере, а затем оштрафовал за неявку, сообщила украинская "Судебно-юридическая газета".
"Сообщение через мессенджер - ненадлежащий вызов: суд Николаевской области отменил штраф военкомата", - говорится на сайте издания.
Как уточняют украинские журналисты, жителю Николаева удалось добиться отмены штрафа за неявку в военкомат. Суд подтвердил, что сообщение в мессенджере, которое ему отправили сотрудники военкомата вместо повестки, нельзя считать официальным уведомлением. Кроме того, в ходе рассмотрения дела выяснилось, что военкомат предоставил фактически поддельную повестку, в которой отсутствовали необходимые реквизиты.
Киевский режим в последнее время столкнулся с нехваткой личного состава в ВСУ, а насильственные действия сотрудников военкоматов по задержанию подлежащих мобилизации постоянно приводят к скандалам и вызывают протесты.
