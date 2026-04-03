Во "Внуково" изменился режим ограничений в воздушном пространстве

МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Московский аэропорт "Внуково" принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами из-за введения временных ограничений на использование воздушного пространства в районе авиагавани, сообщила Росавиация.

