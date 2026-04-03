Вакцина от всех видов рака: фантастика или цель современной медицины

Термин "вакцина от рака" постоянно звучит в новостях о биотехнологиях, но в онкологии он чаще всего означает не совсем то же самое, что прививка от инфекционных заболеваний. Профессиональное сообщество делит вакцины на два типа: профилактические, чтобы предотвратить болезнь, и терапевтические. Последние должны "показать" иммунной системе опухоль и заставить ее атаковать раковые клетки, которые организм раньше не распознавал как угрозу.

Профилактические вакцины в онкологии тоже существуют и продолжают разрабатываться. Однако они защищают не от самого рака, а от инфекций, повышающих риск возникновения опухолей. Классические примеры: вакцинация против вируса папилломы человека – одной из причин возникновения рака шейки матки, или против гепатита B, который может приводить к развитию рака печени.

О существовании двух типов вакцин говорит и основатель российской инновационной биофармацевтической компании "Промомед" Петр Белый. "Вакцины в онкологии можно глобально разделить на терапевтические и превентивные. Оба направления важны, и оба развиваются. Основные усилия сейчас концентрированы на терапевтических вакцинах – это технологии, которые изменяют работу иммунной системы для борьбы с раком", – поясняет он.

Как должна работать вакцина

Логика терапевтической онковакцины заключается в формировании направленного иммунного ответа (ведь бороться с патологическим процессом будут собственные иммунные клетки) непосредственно на раковую опухоль. Противоопухолевая вакцина позволяет преодолеть механизмы, с помощью которых раковые клетки различных типов "прячутся" от наших клеток-киллеров.

"На практике это означает, что разработчику нужно выбрать набор антигенов, получить их из культур клеток, подобрать схему их введения, а затем добиться того, чтобы иммунный ответ был достаточно сильным, но контролируемым – без опасной гиперактивации иммунной системы", – объясняет глава "Промомед".

Еще она важная задача в процессе создания таких вакцин – "доставка" лекарства. Молекула мРНК или белковый фрагмент – чаще всего именно на основе этих соединений создают онковакцины – должны добраться в организме до точки, где их встретят нужные клетки иммунной системы, а "по дороге" они должны не разрушиться ферментами и не повредить здоровые клетки.

Идея мРНК-подхода состоит в том, чтобы найти набор мутаций каждой опухоли или созданные ею неоантигены, которых не было в здоровых тканях. Обнаружив эти цели, ученые под каждую из них создают индивидуальную инструкцию атаки на опухоль. Иммунный ответ должен быть точным и эффективным по отношению к раковым клеткам и бережным к здоровым тканям.

От пробирки до испытаний

Разработка любой вакцины – дорогой и рискованный процесс. Дело в том, что значительная часть затрат уходит не на создание молекулы, а на доказательство гипотезы, проверку безопасности и эффективности препарата, длительное наблюдение, доклинические и клинические исследования.

Петр Белый оценивает стоимость разработки отечественной противоопухолевой вакцины на всех фазах примерно в 2 миллиарда рублей. Ученым важно максимально полно изучить последствия и очень точно настроить иммунный ответ как в доклинических испытаниях, так и в клинике.

По словам директора по новым продуктам "Промомед" Киры Заславской, на ранних стадиях исследований ускорить процесс помогают инструменты искусственного интеллекта. При помощи ИИ проходят первичные этапы скрининга, выявляются последовательности, повышает скорость выбора конструкций и вариантов для дальнейшей проверки.

Революционный мРНК-подход

Работу над онковакцинами в России ведут несколько научных центров: среди них Институт биоорганической химии РАН, Институт химической биологии и фундаментальной медицины Сибирского отделения Российской академии наук, Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Новосибирский институт органической химии имени Н.Н. Ворожцова, Санкт-Петербургский политехнический университет и Московский институт тонких химических технологий имени М. В. Ломоносова.

По словам Петра Белого, в течение 2026 года разработчики рассчитывают завершить стадию проверки работоспособности созданных вакцин. Противоопухолевую вакцину, основанную на мРНК-подходе, он называет революционной.

"В чем ее гигантское преимущество? В том, что это очень платформенная технология. Что значит матричная мРНК? Она образует матрицу. Внутри нее есть определенные антитела или антигены, или фрагменты белков, которые должны стыковаться, соответственно, со своими антигенами, антителами – и образовывать пары. И нам все равно, что туда положить – фрагменты вируса или фрагменты опухоли. И стоимость терапии при таком подходе будет намного ниже существующих методов лечения, а это невероятно важно для всеобщей доступности", – пояснил Белый.

Он напомнил, что противовирусная мРНК-вакцина уже была на рынке. "Мы все ее хорошо помним в ковид, и ее уже коммерческая цена не превышала 80 евро. Вы представляете себе, онкотерапевтическую вакцину, цена которой 8 тысяч рублей уже в здравоохранении!" - говорит Петр Белый.

Сейчас большинство исследований касаются вакцины от меланомы. Минздрав России уже выдал разрешение на применение персонализированной неоантиген-специфической мРНК вакцины для терапии меланомы Неовак-РОНЦ. Ее производителем является НМИЦ онкологии имени Н. Н. Блохина. Первый пациент уже получил персонализированную мРНК-вакцину от меланомы, но путь к ее широкому применению предстоит еще долгий.

Общая мишень

Главный вопрос, который задают пациенты, звучит просто: почему нельзя сделать одну вакцину от всех видов рака? Ответ на него – в биологии опухолей. Опухоли возникают из собственных клеток организма и несут "свой" набор изменений; даже два одинаковых по названию диагноза могут иметь разные мутации и разное влияние на иммунную систему. Более того, опухоль меняется по мере прогрессирования и под давлением лечения.

"Опухоли – это большие организованные организмы, у которых изменчивость гораздо выше, чем у вирусов и бактерий. И у них в запасе много разных вариаций. Для каждого вида рака нужна своя вакцина. К сожалению, нет одной вакцины, которую можно произвести вообще для всех видов рака. Но все-таки есть и общие мишени", – говорит Петр Белый.

Поэтому исследования сосредоточены на том, чтобы найти ту "мишень", которая есть у разных видов опухолей, для того чтобы эта вакцина била по ней и была универсальной, насколько это возможно.

Наиболее реалистичен сценарий, при котором будет создана не универсальная для всего вакцина, а универсальная для нескольких видов опухолей.

"Мы смогли найти мишень для противовирусной терапии. Нарушаем работу мРНК-зависимой-рНК-полимеразы, и все – мы понимаем, будет то грипп, коронавирус, лихорадка Чикунгунья или ротавирус – мы знаем, как это лечить. Вот сейчас такая же задача стоит перед разработчиками мРНК-вакцины", – указывает он.

Если такое универсальное решение будет найдено, то скорость назначения лечения онкологических больных резко вырастет.

Это не отменяет диагностику и точное определение вида опухоли, но потенциально сокращает фатальные потери времени между первым подозрением и началом полноценного лечения.