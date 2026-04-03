Волонтер рассказал, как раздавали питание пассажирам после ЧП в Ульяновске

УЛЬЯНОВСК, 3 апр – РИА Новости. Волонтер Вадим Каталымов рассказал РИА Новости, что людей из сошедшего с рельсов поезда Москва-Челябинск, обеспечивали водой и питанием на вокзале Ульяновска.

"Людей размещали в зале ожидания на вокзале. Там было достаточно душно. Мы людям воду привезли, питание", - рассказал Каталымов.