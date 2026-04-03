16:35 03.04.2026 (обновлено: 18:08 03.04.2026)
Волонтер рассказал, как раздавали питание пассажирам после ЧП в Ульяновске
Волонтер Вадим Каталымов рассказал РИА Новости, что людей из сошедшего с рельсов поезда Москва-Челябинск, обеспечивали водой и питанием на вокзале Ульяновска. РИА Новости, 03.04.2026
© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкНа месте схода вагонов поезда в Ульяновской области. 3 апреля 2026
На месте схода вагонов поезда в Ульяновской области. 3 апреля 2026
УЛЬЯНОВСК, 3 апр – РИА Новости. Волонтер Вадим Каталымов рассказал РИА Новости, что людей из сошедшего с рельсов поезда Москва-Челябинск, обеспечивали водой и питанием на вокзале Ульяновска.
После ЧП пассажиров поезда доставили на вокзал в Ульяновске, на данный момент резервный состав уже отправился в Челябинск.
Пассажир сошедшего под Ульяновском поезда рассказал, как выбрался из вагона
3 апреля, 15:32
"Людей размещали в зале ожидания на вокзале. Там было достаточно душно. Мы людям воду привезли, питание", - рассказал Каталымов.
Семь вагонов пассажирского поезда Москва-Челябинск сошли с рельсов в Ульяновской области утром 3 апреля. По данным Минздрава РФ, пострадали 24 человека, в том числе четверо детей. Всего в поезде было 412 пассажиров. Возбуждено дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта.
В Ульяновской области госпитализировали проводника после ЧП с поездом
3 апреля, 13:22
 
