Рейтинг@Mail.ru
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:14 03.04.2026 (обновлено: 15:10 03.04.2026)
https://ria.ru/20260403/ulyanovsk-2084967943.html
Детский хореограф рассказала, как им помогли при ЧП под Ульяновском
происшествия
челябинская область
ульяновская область
москва
алексей текслер
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/04/03/2085016305_0:59:1598:958_1920x0_80_0_0_8cfd07177536d34db1c3dd20cab547dc.jpg
https://ria.ru/20260403/poezd-2084924980.html
https://ria.ru/20260403/poezd-2084963437.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/04/03/2085016305_243:0:1598:1016_1920x0_80_0_0_7cddaddfde8514353bc99bc6964b87e1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Детский хореограф рассказала, как им помогли при ЧП под Ульяновском

© РИА Новости / Иван Волохов | Перейти в медиабанкНа месте схода вагонов поезда в Ульяновской области. 3 апреля 2026
На месте схода вагонов поезда в Ульяновской области. 3 апреля 2026
© РИА Новости / Иван Волохов
Перейти в медиабанк
На месте схода вагонов поезда в Ульяновской области. 3 апреля 2026
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
УФА, 3 апр – РИА Новости. Руководитель детского хореографического коллектива из Челябинской области Мария Житина, оказавшаяся вместе с детьми в поезде, вагоны которого сошли с рельсов в Ульяновской области, рассказала РИА Новости, как им помогли неравнодушные пассажиры соседних купе, и сообщила, что с подростками все в порядке
Губернатор Челябинской области Алексей Текслер сообщал, что четыре группы детей из возглавляемого им региона - 60 человек - ехали в поезде Москва-Челябинск, вагоны которого сошли с рельсов. В этом списке оказался и коллектив "Веснушки" ДК Маяковского из поселка Старокамышинск Копейского городского округа - это 23 ребенка в возрасте от 10 до 13 лет и 4 взрослых.
Группа "Демо" ехала в поезде, сошедшем с рельсов в Ульяновской области
3 апреля, 10:06
"Мы с детьми возвращались из Москвы. Там были на соревнованиях и культурно провели каникулы, ходили по музеям и другим интерактивным местам. Возвращались довольные. Мы были в вагоне, который тоже почти опрокинулся, в момент происшествия он очень низко накренился. Нам сильно помогли мужчины из соседних купе, они помогли вывести детей на улицу", - сказала Житина.
По ее словам, дети в момент происшествия не испугались.
"Только потом (испугались – ред.), когда осознали, что произошло. Сейчас нас на другом поезде везут в Ульяновск, обещали там покормить и оправить уже домой в Челябинск. Звонят родители, успокаиваем, с детьми все хорошо, никто не пострадал", - добавила Житина.
Семь вагонов пассажирского поезда Москва-Челябинск сошли с рельсов в Ульяновской области утром 3 апреля. По данным Минздрава РФ, пострадали 24 человека, в том числе 4 детей. Возбуждено дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта.
Очевидец рассказал о лопнувшей рельсе на месте ЧП с поездом под Ульяновском
3 апреля, 12:00
 
ПроисшествияЧелябинская областьУльяновская областьМоскваАлексей Текслер
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала