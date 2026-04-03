Детский хореограф рассказала, как им помогли при ЧП под Ульяновском

УФА, 3 апр – РИА Новости. Руководитель детского хореографического коллектива из Челябинской области Мария Житина, оказавшаяся вместе с детьми в поезде, вагоны которого сошли с рельсов в Ульяновской области, рассказала РИА Новости, как им помогли неравнодушные пассажиры соседних купе, и сообщила, что с подростками все в порядке
Губернатор Челябинской области Алексей Текслер сообщал, что четыре группы детей из возглавляемого им региона - 60 человек - ехали в поезде Москва-Челябинск, вагоны которого сошли с рельсов. В этом списке оказался и коллектив "Веснушки" ДК Маяковского из поселка Старокамышинск Копейского городского округа - это 23 ребенка в возрасте от 10 до 13 лет и 4 взрослых.
"Мы с детьми возвращались из Москвы. Там были на соревнованиях и культурно провели каникулы, ходили по музеям и другим интерактивным местам. Возвращались довольные. Мы были в вагоне, который тоже почти опрокинулся, в момент происшествия он очень низко накренился. Нам сильно помогли мужчины из соседних купе, они помогли вывести детей на улицу", - сказала Житина.
По ее словам, дети в момент происшествия не испугались.
Семь вагонов пассажирского поезда Москва-Челябинск сошли с рельсов в Ульяновской области утром 3 апреля. По данным Минздрава РФ, пострадали 24 человека, в том числе 4 детей. Возбуждено дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта.