В ЧП с поездом в Ульяновской области погибших, предварительно, нет

МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. В результате схода вагонов поезда в Ульяновской области погибших, предварительно, нет, сообщили РИА Новости в региональном ГУМЧС России.

"По предварительным данным, погибших нет", - сообщила собеседница агентства, отвечая на вопрос о числе пострадавших и погибших при происшествии на железной дороге.