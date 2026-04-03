ВСУ потеряли более 1960 военных в зоне действия "Востока" за неделю

МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. ВСУ за неделю потеряли 1960 военнослужащих и 12 боевых бронированных машин в зоне действия группировки "Восток", сообщило Минобороны России.
"Потери украинских вооруженных формирований в зоне ответственности группировки войск "Восток" составили более 1960 военнослужащих, 12 боевых бронированных машин, 54 автомобиля и семь артиллерийских орудий. Уничтожены семь складов боеприпасов и материальных средств", - говорится в сообщении ведомства.
В течение прошедшей недели подразделения группировки войск "Восток" продвинулись в глубину обороны противника и освободили населенные пункты Луговское и Бойково Запорожской области, добавили в военном ведомстве РФ.
"Нанесено поражение живой силе и технике двух механизированных, трех десантно-штурмовых, двух штурмовых бригад, пяти штурмовых полков ВСУ, бригады морской пехоты и бригады теробороны", - отметили в Минобороны РФ.
