ВСУ потеряли до 1535 военных в зоне действия "Севера" за неделю

МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. ВСУ за неделю потеряли более 1535 боевиков в зоне действий российской группировки войск "Север", сообщило в пятницу министерство обороны РФ.
В течение недели в результате решительных действий подразделений группировки войск "Север" установлен контроль над населенными пунктами Малая Корчаковка Сумской области и Верхняя Писаревка Харьковской области. Нанесено поражение живой силе и технике трех механизированных, двух мотопехотных, аэромобильной, артиллерийской бригад ВСУ, трех бригад теробороны, двух бригад нацгвардии и двух пограничных отрядов погранслужбы Украины", - говорится в сводке военного ведомства.
"Всего в зоне ответственности группировки войск "Север" противник потерял более 1535 военнослужащих, восемь боевых бронированных машин, 68 автомобилей, девять орудий полевой артиллерии, девять станций радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы, а также 71 склад боеприпасов, горюче-смазочных материалов и материальных средств", - отмечает МО РФ.
