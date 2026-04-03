В Тульской области раскрыли тройное убийство 28-летней давности

В 2026 году криминалисты Главного управления криминалистики СК России изучили дело, восстановив картину событий. При силовой поддержке сотрудников Главного управления уголовного розыска МВД подозреваемого задержали. Им оказался сын одной из погибших, который в ходе допроса дал признательные показания.

По версии следствия, в июле 1998 года мужчина пришел в гости к родственникам – матери, бабушке и отчиму. Во время ссоры с отчимом он нанес ему несколько ударов деревянной битой и топором по голове. Когда в комнату вошла мать, злоумышленник забил ее насмерть. Затем, опасаясь разоблачения, убил и пожилую бабушку. Тела он перенес в подвал, смыл кровь и скрылся. Погибших обнаружили соседи.