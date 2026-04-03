В Тульской области раскрыли тройное убийство 28-летней давности - РИА Новости, 03.04.2026
13:22 03.04.2026 (обновлено: 14:15 03.04.2026)
В Тульской области раскрыли тройное убийство 28-летней давности
В Тульской области раскрыли тройное убийство 28-летней давности
Убийство трех человек, совершенное в 1998 году, раскрыли в Тульской области, задержан сын одной из погибших, он дал признательные показания, сообщила... РИА Новости, 03.04.2026
© Следком/MAX
Следственные действия по делу о тройном убийстве в Тульской области, совершенном в 1998 году
ТУЛА, 3 апр – РИА Новости. Убийство трех человек, совершенное в 1998 году, раскрыли в Тульской области, задержан сын одной из погибших, он дал признательные показания, сообщила пресс-служба СК России в мессенджере Мах.
"Следственными органами СК России по Тульской области возобновлено расследование уголовного дела, возбужденного в 1998 году по факту обнаружения тел трех местных жителей с признаками насильственной смерти", - говорится в сообщении.
По данным ведомства, тела мужчины и двух женщин были найдены в подвале сторожки садоводческого товарищества "Наука-3" Заокского района 30 июля 1998 года. Уголовное дело возбудили, но из-за отсутствия подозреваемых его приостановили.
В 2026 году криминалисты Главного управления криминалистики СК России изучили дело, восстановив картину событий. При силовой поддержке сотрудников Главного управления уголовного розыска МВД подозреваемого задержали. Им оказался сын одной из погибших, который в ходе допроса дал признательные показания.
По версии следствия, в июле 1998 года мужчина пришел в гости к родственникам – матери, бабушке и отчиму. Во время ссоры с отчимом он нанес ему несколько ударов деревянной битой и топором по голове. Когда в комнату вошла мать, злоумышленник забил ее насмерть. Затем, опасаясь разоблачения, убил и пожилую бабушку. Тела он перенес в подвал, смыл кровь и скрылся. Погибших обнаружили соседи.
"В настоящее время с фигурантом проводится комплекс следственных действий, назначены судебные экспертизы. Ему предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного п. "а" ч. 2 ст. 105 УК РФ (Убийство двух или более лиц)", - сообщила пресс-служба СК России.
Уточняется, что обвиняемый заключен под стражу.
Мужчину задержали в Кемеровской области, где он проживал, уточнила официальный представитель МВД России Ирина Волк
