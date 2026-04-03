Посольство России сообщило Анкаре свое мнение по атакам на "Турецкий поток"

АНКАРА, 3 апр – РИА Новости. Россия довела до турецкой стороны свою позицию по террористическим атакам Киева на "Турецкий поток", позиция Москвы встретила понимание турецкой стороны, сообщили РИА Новости в посольстве РФ в Анкаре.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия на постоянной основе передает Турции озабоченности в связи с возрастающей угрозой для инфраструктуры "Турецкого" и "Голубого" потоков. Как сообщал РИА Новости источник в правительстве Турции, Анкара фиксирует сообщения из Москвы об атаках ВСУ и угрозах газопроводу "Турецкий поток", координация ведется на регулярной основе
"Повторяющиеся террористические нападения ВСУ на важные объекты гражданской инфраструктуры на территории России, в т.ч. газопроводы "Турецкий" и "Голубой" потоки, нами, безусловно, осуждаются. Они получали и будут получать должный отпор. Свою позицию и оценки мы доводим до турецкой стороны и встречаем необходимое понимание", - заявили РИА Новости в российском диппредставительстве.
Главы МИД России и Турции Сергей Лавров и Хакан Фидан в телефонном разговоре 17 марта обсудили безопасность "Турецкого потока" и "Голубого потока".
В конце февраля президент РФ Владимир Путин на заседании коллегии ФСБ предупредил о подготовке подрыва "Турецкого" и "Голубого" потоков. По его словам, противники уже не знают, что предпринять для разрушения мирного процесса по Украине.
Через трубопроводы идут поставки российского газа в Турцию через Черное море. Вторая нитка "Турецкого потока" предназначена еще и для снабжения стран Южной и Юго-Восточной Европы.
