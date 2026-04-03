Посольство России сообщило Анкаре свое мнение по атакам на "Турецкий поток"

АНКАРА, 3 апр – РИА Новости. Россия довела до турецкой стороны свою позицию по террористическим атакам Киева на "Турецкий поток", позиция Москвы встретила понимание турецкой стороны, сообщили РИА Новости в посольстве РФ в Анкаре.

"Повторяющиеся террористические нападения ВСУ на важные объекты гражданской инфраструктуры на территории России, в т.ч. газопроводы "Турецкий" и "Голубой" потоки, нами, безусловно, осуждаются. Они получали и будут получать должный отпор. Свою позицию и оценки мы доводим до турецкой стороны и встречаем необходимое понимание", - заявили РИА Новости в российском диппредставительстве.