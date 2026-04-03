15:15 03.04.2026 (обновлено: 16:51 03.04.2026)
В Турции введут вход в соцсети по идентификации
Власти Турции планируют внедрить обязательную идентификацию пользователей соцсетей в течение трёх месяцев, заявил министр юстиции Акин Гюрлек.
В Турции введут вход в соцсети по идентификации

Гюрлек: в Турции в течении трех месяцев введут вход в соцсети по идентификации

© AP Photo / Emrah GurelФлаг Турции
Флаг Турции - РИА Новости, 1920, 03.04.2026
© AP Photo / Emrah Gurel
Флаг Турции. Архивное фото
АНКАРА, 3 апр — РИА Новости. Власти Турции планируют внедрить обязательную идентификацию пользователей соцсетей в течение трёх месяцев, заявил министр юстиции Акин Гюрлек.
"Переход на систему входа с подтверждением личности займёт около трёх месяцев", — заявил Гюрлек, слова которого приводит газета Dünya.
Символика Роскосмоса - РИА Новости, 1920, 03.04.2026
В Роскосмосе рассказали о запуске спутников для доступа в интернет
3 апреля, 13:49
По его словам, пользователи будут входить в соцсети с использованием реальных данных, включая идентификацию по номеру. "Система позволит исключить использование фейковых и анонимных аккаунтов", — отметил министр.
Министр подчеркнул, что внедрение будет поэтапным. "Предусмотрен переходный период, в течение которого несоответствующие требованиям аккаунты будут закрываться", — добавил Гюрлек.
Разрабатываемый в Турции законопроект предусматривает обязательную идентификацию пользователей соцсетей — вход в аккаунты будет возможен только после подтверждения личности и номера телефона, а для несовершеннолетних вводятся ограничения или запрет на использование платформ. Документ также предполагает закрытие анонимных и фейковых аккаунтов, а пользователи будут нести персональную ответственность за публикуемый контент.
Необходимость таких мер власти объясняют ростом дезинформации, кибербуллинга и давления на судебную систему через соцсети, а также распространением вредного контента среди подростков. Отдельным фактором стало усиление контроля за цифровой средой и защита пользователей, включая детей, на фоне глобального тренда ужесточения регулирования соцсетей.
Мужчина держит смартфон - РИА Новости, 1920, 02.04.2026
В ОП предупредили о штрафах за мат в интернете
2 апреля, 02:31
 
