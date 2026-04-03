В Турции введут вход в соцсети по идентификации

АНКАРА, 3 апр — РИА Новости. Власти Турции планируют внедрить обязательную идентификацию пользователей соцсетей в течение трёх месяцев, заявил министр юстиции Акин Гюрлек.

"Переход на систему входа с подтверждением личности займёт около трёх месяцев", — заявил Гюрлек, слова которого приводит газета Dünya

По его словам, пользователи будут входить в соцсети с использованием реальных данных, включая идентификацию по номеру. "Система позволит исключить использование фейковых и анонимных аккаунтов", — отметил министр.

Министр подчеркнул, что внедрение будет поэтапным. "Предусмотрен переходный период, в течение которого несоответствующие требованиям аккаунты будут закрываться", — добавил Гюрлек.

Разрабатываемый в Турции законопроект предусматривает обязательную идентификацию пользователей соцсетей — вход в аккаунты будет возможен только после подтверждения личности и номера телефона, а для несовершеннолетних вводятся ограничения или запрет на использование платформ. Документ также предполагает закрытие анонимных и фейковых аккаунтов, а пользователи будут нести персональную ответственность за публикуемый контент.