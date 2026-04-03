СМИ: в анализах ряда популярных в Турции лиц выявлены наркотики
2026-04-03T06:33:00+03:00
АНКАРА, 3 апр — РИА Новости.
Семь популярных в Турции представителей шоу-бизнеса получили положительные результаты тестов на наркотики в рамках резонансного расследования, сообщает газета Türkiye
.
"В рамках расследования у семи человек в анализах крови и мочи выявлены запрещённые вещества", — говорится в материале.
Среди них, по данным издания, фигурируют Дидем Сойдан, Онур Талай, Исмаил Берхан Перинчекли, Мустафа Тари, Ферхат Айдын, Корай Серенли и Озан Гюмюш.
Ещё несколько фигурантов дела получили отрицательные результаты тестов.
"Результаты экспертиз были подготовлены Институтом судебной медицины", — пишет издание.
Расследование в отношении известных представителей шоу-бизнеса и деловых кругов в Турции
ведётся прокуратурой Стамбула
с осени 2025 года и получило широкую огласку в 2026 году после серии операций. В рамках дела, связанного с употреблением и содействием распространению наркотиков в марте прошли масштабные обыски и задержания. Среди фигурантов оказались известные предприниматели и публичные лица, в том числе Фикрет Орман, Бурак Эльмас, Хакан Сабанджи, Керим Сабанджи, модель Дидем Сойдан, телеведущая Гюзиде Дуран, а также актриса Ханде Эрчел
, в отношении которой выносилось постановление о задержании.
Следствие также охватывает десятки подозреваемых по статьям, связанным с хранением, употреблением наркотиков, а также содействием их распространению и сопутствующими правонарушениями. Операции проходили в нескольких регионах страны, а часть фигурантов была арестована или помещена под судебный контроль, что придало делу масштабный общественный резонанс.