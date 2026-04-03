05:29 03.04.2026 (обновлено: 05:30 03.04.2026)
Источник: Турция поддерживает контакты по "Турецкому потоку"
Турецкая сторона находится в координации с Москвой и Киевом по сообщениям об атаках на "Турецкий поток", сообщил РИА Новости источник турецком в правительстве. РИА Новости, 03.04.2026
АНКАРА, 3 апр - РИА Новости. Турецкая сторона находится в координации с Москвой и Киевом по сообщениям об атаках на "Турецкий поток", сообщил РИА Новости источник турецком в правительстве.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия на постоянной основе передает Турции озабоченности в связи с возрастающей угрозой для инфраструктуры "Турецкого" и "Голубого" потоков. Как сообщал РИА Новости источник в правительстве Турции, Анкара фиксирует сообщения из Москвы об атаках ВСУ и угрозах газопроводу "Турецкий поток", координация ведется на регулярной основе.
"Турция внимательно отслеживает сообщения об атаках и угрозах в отношении газопровода "Турецкий поток" и поддерживает контакт как с российской, так и с украинской стороной", - отметил собеседник агентства.
"По линии профильных ведомств осуществляется координация и обмен информацией для оценки рисков и обеспечения безопасности инфраструктуры", - добавил он.
"Энергетические проекты такого уровня имеют стратегическое значение, поэтому любые угрозы в их адрес рассматриваются с особым вниманием", - подчеркнул источник.
Главы МИД России и Турции Сергей Лавров и Хакан Фидан в телефонном разговоре 17 марта обсудили безопасность "Турецкого потока" и "Голубого потока".
В конце февраля президент РФ Владимир Путин на заседании коллегии ФСБ предупредил о подготовке подрыва "Турецкого" и "Голубого" потоков. По его словам, противники уже не знают, что предпринять для разрушения мирного процесса по Украине.
Через трубопроводы идут поставки российского газа в Турцию через Черное море. Вторая нитка "Турецкого потока" предназначена еще и для снабжения стран Южной и Юго-Восточной Европы.
