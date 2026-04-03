02:41 03.04.2026
Источник: Турции неизвестно, будет ли новый раунд переговоров по Украине
Турецкая сторона пока не получала никаких конкретных сигналов от сторон по новому раунду переговоров по Украине, сообщил РИА Новости источник в турецком... РИА Новости, 03.04.2026
АНКАРА, 3 апр - РИА Новости. Турецкая сторона пока не получала никаких конкретных сигналов от сторон по новому раунду переговоров по Украине, сообщил РИА Новости источник в турецком правительстве.
Ранее глава МИД Турции Хакан Фидан заявил, что Анкара готова вновь предоставить площадку для переговоров по мирному урегулированию конфликта на Украине.
"На данный момент турецкая сторона не располагает какой-либо конкретной информацией от сторон относительно сроков или параметров возможного нового раунда переговоров", - отметил собеседник агентства.
"Мы продолжаем внимательно отслеживать ситуацию и находимся в контакте с участниками процесса", - добавил он.
"Турция ранее заявляла о готовности предоставить площадку для переговоров, однако соответствующие инициативы и конкретные предложения со стороны участников пока не поступали", - подчеркнул источник.
Как ранее сообщил РИА Новости турецкий дипломатический источник, Анкара продолжает контакты с Москвой и Киевом в рамках посредничества по урегулированию конфликта на Украине, окно возможностей для переговорного процесса сохраняется.
Россия и Украина провели ранее три раунда прямых переговоров в Стамбуле. Их результатом стал обмен пленными. Кроме того, Россия передала киевскому режиму тела погибших украинских военнослужащих. Стороны также обменялись проектами меморандумов по урегулированию конфликта.
