Источник: Турции неизвестно, будет ли новый раунд переговоров по Украине
Источник: Турции неизвестно, будет ли новый раунд переговоров по Украине - РИА Новости, 03.04.2026
Источник: Турции неизвестно, будет ли новый раунд переговоров по Украине
Турецкая сторона пока не получала никаких конкретных сигналов от сторон по новому раунду переговоров по Украине, сообщил РИА Новости источник в турецком... РИА Новости, 03.04.2026
2026-04-03T02:41:00+03:00
2026-04-03T02:41:00+03:00
2026-04-03T02:41:00+03:00
в мире
украина
анкара (провинция)
турция
хакан фидан
мирный план сша по украине
украина
анкара (провинция)
турция
РИА Новости
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, анкара (провинция), турция, хакан фидан, мирный план сша по украине
В мире, Украина, Анкара (провинция), Турция, Хакан Фидан, Мирный план США по Украине
Источник: Турции неизвестно, будет ли новый раунд переговоров по Украине
РИА Новости: Турция не получала сигналов по новому раунду переговоров по Украине
АНКАРА, 3 апр - РИА Новости. Турецкая сторона пока не получала никаких конкретных сигналов от сторон по новому раунду переговоров по Украине, сообщил РИА Новости источник в турецком правительстве.
Ранее глава МИД Турции Хакан Фидан
заявил, что Анкара
готова вновь предоставить площадку для переговоров по мирному урегулированию конфликта на Украине
.
"На данный момент турецкая сторона не располагает какой-либо конкретной информацией от сторон относительно сроков или параметров возможного нового раунда переговоров", - отметил собеседник агентства.
"Мы продолжаем внимательно отслеживать ситуацию и находимся в контакте с участниками процесса", - добавил он.
"Турция ранее заявляла о готовности предоставить площадку для переговоров, однако соответствующие инициативы и конкретные предложения со стороны участников пока не поступали", - подчеркнул источник.
Как ранее сообщил РИА Новости турецкий дипломатический источник, Анкара продолжает контакты с Москвой
и Киевом
в рамках посредничества по урегулированию конфликта на Украине, окно возможностей для переговорного процесса сохраняется.
Россия
и Украина провели ранее три раунда прямых переговоров в Стамбуле
. Их результатом стал обмен пленными. Кроме того, Россия передала киевскому режиму тела погибших украинских военнослужащих. Стороны также обменялись проектами меморандумов по урегулированию конфликта.