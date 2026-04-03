Источник: Турции неизвестно, будет ли новый раунд переговоров по Украине

АНКАРА, 3 апр - РИА Новости. Турецкая сторона пока не получала никаких конкретных сигналов от сторон по новому раунду переговоров по Украине, сообщил РИА Новости источник в турецком правительстве.

"На данный момент турецкая сторона не располагает какой-либо конкретной информацией от сторон относительно сроков или параметров возможного нового раунда переговоров", - отметил собеседник агентства.

"Мы продолжаем внимательно отслеживать ситуацию и находимся в контакте с участниками процесса", - добавил он.

"Турция ранее заявляла о готовности предоставить площадку для переговоров, однако соответствующие инициативы и конкретные предложения со стороны участников пока не поступали", - подчеркнул источник.

Как ранее сообщил РИА Новости турецкий дипломатический источник, Анкара продолжает контакты с Москвой Киевом в рамках посредничества по урегулированию конфликта на Украине, окно возможностей для переговорного процесса сохраняется.