18:20 03.04.2026
В Минэкономразвития сообщили об обновлении сотрудничества с Турцией
© РИА Новости / Валерий Мельников | Перейти в медиабанкОдин из пляжей в Анталье
Один из пляжей в Анталье. Архивное фото
МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Россия и Турция разработают обновленную программу сотрудничества в сфере туризма на 2027-2030 годы, сообщила в пятницу пресс-служба Минэкономразвития.
"Россия и Турция договорились разработать обновленную программу сотрудничества в сфере туризма на 2027-2030 годы", - говорится в сообщении.
В Анталье состоялось 15-е заседание российско-турецкой рабочей группы по туризму. В нем приняли участие заместитель министра культуры и туризма Турции Надир Алпаслан, заместитель министра экономического развития РФ Владимир Ильичев, консул России в Анталье Сергей Ветрик, а также представители туротрасли.
"Стороны обсудили итоги высокого туристического сезона 2025 года, транспортное сообщение, региональное сотрудничество, взаимное продвижение турпотенциала, а также обменялись информацией о системах страхования и медицинском обслуживании туристов", - отметили в министерстве.
По словам замглавы Минэкономразвития Владимира Ильичева, Турция остается одним из самых привлекательных направлений для отдыха у российских туристов, при этом власти РФ работают над тем, чтобы и туристы из Турции чаще приезжали и открывали для себя отдых в России.
Ранее в пятницу в Центре стратегических разработок (ЦСР) рассказали РИА Новости, что Россия и Турция договорились о проведении бизнес-миссии с презентацией востребованных туристических продуктов и направлений для турецкого рынка.
