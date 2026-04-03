Один из пляжей в Анталье. Архивное фото

В Минэкономразвития сообщили об обновлении сотрудничества с Турцией

МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Россия и Турция разработают обновленную программу сотрудничества в сфере туризма на 2027-2030 годы, сообщила в пятницу пресс-служба Минэкономразвития.

"Россия и Турция договорились разработать обновленную программу сотрудничества в сфере туризма на 2027-2030 годы", - говорится в сообщении.

Анталье состоялось 15-е заседание российско-турецкой рабочей группы по туризму. В нем приняли участие заместитель министра культуры и туризма Турции Надир Алпаслан, заместитель министра экономического развития РФ Владимир Ильичев , консул России в Анталье Сергей Ветрик, а также представители туротрасли.

"Стороны обсудили итоги высокого туристического сезона 2025 года, транспортное сообщение, региональное сотрудничество, взаимное продвижение турпотенциала, а также обменялись информацией о системах страхования и медицинском обслуживании туристов", - отметили в министерстве.

По словам замглавы Минэкономразвития Владимира Ильичева, Турция остается одним из самых привлекательных направлений для отдыха у российских туристов, при этом власти РФ работают над тем, чтобы и туристы из Турции чаще приезжали и открывали для себя отдых в России.