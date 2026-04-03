В Минэкономразвития ожидают роста турпотока из России в Абхазию в 2026 году

СУХУМ, 3 апр - РИА Новости. Турпоток из России в Абхазию в этом году может вырасти на четверть, рассказал РИА Новости директор департамента многостороннего экономического сотрудничества и специальных проектов Минэкономразвития РФ Никита Кондратьев.

При этом, по словам Кондратьева, количество россиян, которые останавливались в гостиницах Абхазии, а также приезжали в страну в рамках официальных экскурсий, составило в прошлом году порядка 1,8 миллиона человек.