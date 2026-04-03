В Минэкономразвития ожидают роста турпотока из России в Абхазию в 2026 году
17:31 03.04.2026 (обновлено: 17:34 03.04.2026)
В Минэкономразвития ожидают роста турпотока из России в Абхазию в 2026 году
Кондратьев: турпоток из России в Абхазию в этом году может вырасти на четверть

© Sputnik / Томас Тхайцук | Перейти в медиабанкВид на Ново-Афонский Симоно-Кананитский монастырь в Новом Афоне на побережье Черного моря
Вид на Ново-Афонский Симоно-Кананитский монастырь в Новом Афоне на побережье Черного моря. Архивное фото
СУХУМ, 3 апр - РИА Новости. Турпоток из России в Абхазию в этом году может вырасти на четверть, рассказал РИА Новости директор департамента многостороннего экономического сотрудничества и специальных проектов Минэкономразвития РФ Никита Кондратьев.
"Очень трудно прогнозировать. У ряда компаний, соответственно, выросло бронирование на 25%. Будем отталкиваться от того, что турпоток именно по коллективным средствам размещения составит 700-800 тысяч", - сказал Кондратьев в кулуарах Абхазского международного экономического форума.
Гаглоев назвал Россию гарантом стабильности для Южной Осетии и Абхазии
Он пояснил, что в прошлом году число размещенных в гостиницах Абхазии россиян было в районе 500-600 тысяч человек. "Соответственно, надеемся от этих цифр на 25% рост", - добавил он.
При этом, по словам Кондратьева, количество россиян, которые останавливались в гостиницах Абхазии, а также приезжали в страну в рамках официальных экскурсий, составило в прошлом году порядка 1,8 миллиона человек.
В свою очередь замминистра экономического развития Дмитрий Вахруков прокомментировал РИА Новости решение сохранить на 2026-2027 годы возможность детям из РФ до 14 лет въезжать в Абхазию по свидетельству о рождении без загранпаспорта. "Оно очень позитивное для Абхазии, для людей", - сказал он, добавив, что в отношении других стран пока такие обсуждения не обсуждаются.
Въезд детей в Абхазию без загранпаспорта поддержит турпоток, заявили в РСТ
Первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко ранее в пятницу на Абхазском международном экономическом форуме сообщил, что президент России Владимир Путин принял специальное решение сохранить на 2026-2027 годы возможность детям из РФ до 14 лет въезжать в Абхазию по свидетельству о рождении без загранпаспорта.
С 20 января 2026 года дети до 14 лет могут пересекать границу только при наличии собственного заграничного паспорта. При этом раньше выехать в Абхазию, Белоруссию, Южную Осетию, Казахстан и Киргизию и вернуться из этих стран можно было при наличии свидетельства о рождении.
Между Россией и Абхазией с мая запустят новые авиарейсы
