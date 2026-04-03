22:48 03.04.2026
ЦАХАЛ обвинила "Хезболлу" в нанесении удара по миротворцам ООН в Ливане
© REUTERS / Amir CohenИзраильские танки на границе с Ливаном
Израильские танки на границе с Ливаном. Архивное фото
МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) обвинила шиитское движение "Хезболлах" в нанесении удара по миротворцам ООН в Ливане, следует из ее заявления.
Ранее официальный представитель UNIFIL заявил, что взрыв на базе Временных сил ООН на юге Ливана стал причиной ранения троих миротворцев.
"Хезболлах" … выпустило ракету, которая приземлилась на заставке UNIFIL (Временных сил ООН на юге Ливана - ред.) на юге Ливана, в результате чего были ранены трое служащих ООН", - говорится в заявлении ЦАХАЛ.
В ЦАХАЛ утверждают, что траектория полета ракеты якобы указывает на то, что ее выпустило "Хезболлах".
Эскалация между Израилем и ливанским движением "Хезболлах" началась в ночь на 2 марта, когда движение возобновило ракетные атаки по израильской территории на фоне резкого обострения в регионе. В ответ Армия обороны Израиля приступила к масштабным ударам по Ливану, а 16 марта официально объявила о начале наземной операции на юге республики.
Ранее в UNIFIL сообщили о гибели 29 марта индонезийского миротворца в результате попадания снаряда по одной из позиций. Позже миссия подчеркнула, что в понедельник еще два миротворца погибли в результате атаки на их патрульную машину в районе Бани-Хайян.
