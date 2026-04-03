"Стал мишенью". СМИ раскрыли, что случилось с Трампом из-за Ирана

МОСКВА, 3 апр — РИА Новости. Израиль сделал президента США Дональда Трампа мишенью для нападок, преследуя свои цели на Ближнем Востоке, пишет турецкая газета Yeni Safak.
"Трамп оказался в замкнутом круге из-за ситуации вокруг Ирана. Делая диаметрально противоположные заявления, он пытается управлять не войной, а кризисом. <…> Если мы посмотрим на ситуацию на поле боя, судя по всему, Иран не сдается. <…> К тому же есть давление со стороны Израиля, которому нужно выиграть время. Делая Трампа мишенью для нападок, Тель-Авив на заднем плане преследует свои цели", — говорится в публикации.
Уточняется, что причиной затягивания конфликта стали действия Ирана в отношении Ормузского пролива. Предполагалось, что для преодоления препятствия Трамп рассматривает наземную операцию. Однако никто, даже НАТО, не оказал ожидаемой поддержки, подчеркнули в материале.
"При взгляде невооруженным глазом можно видеть, что война с Ираном выявила один важный факт: военные возможности США зависят от логистических маршрутов, баз, ПВО и радиолокационных систем, возможностей дозаправки в воздухе и наземных сил их союзников. Если бы это было не так, Трамп не ждал бы помощи от своих партнеров в вопросе Ормузского пролива", — резюмировали в статье.
Военная кампания Соединенных Штатов и Израиля против исламской республики идет с 28 февраля. Все это время они обмениваются ударами.
В понедельник Дональд Трамп заявил, что стороны якобы договорились о перемирии, поэтому он поручил на пять дней приостановить атаки на объекты энергетики в ИРИ. В Тегеране же говорят, что никаких переговоров не было. По словам председателя парламента Ирана Мохаммада-Багер Галибафа, президент США распространяет фейки для манипулирования рынками.
Накануне газета New York Times со ссылкой на неназванных чиновников сообщила, что Вашингтон якобы передал Тегерану план из 15 пунктов по урегулированию конфликта. Среди них — отказ Ирана от ядерной программы и поддержки прокси в других странах, открытие Ормузского пролива и ограничение количества и дальности полета ракет. Взамен Штаты предлагают снятие санкций и помощь в развитии мирного атома, в частности, на АЭС "Бушер".
