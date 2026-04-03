СМИ раскрыли неожиданные подробности скандала между Трампом и Макроном

МОСКВА, 3 апр — РИА Новости. Ответ президента Франции Эммануэля Макрона на нападки американского коллеги Дональда Трампа демонстрирует растущее раздражение Европы из-за Ирана, пишет The New York Times.
"Это было поразительное проявление недовольства от лидера, который давно гордится тактичным отношением к американскому президенту и к его непредсказуемой манере поведения. Оно отражает усиливающееся неповиновение со стороны европейцев, которые ранее пытались найти какое-то равновесие между глубокими сомнениями по поводу военной кампании и нежеланием конфликтовать с Трампом", — говорится в публикации.
Отмечается, что ссора между президентами несет в себе особый налет ожесточенности, ведь она приобрела личный характер и коснулась супруги французского лидера Брижит Макрон.
Ранее Трамп с насмешкой высказался о семейных отношениях его французского коллеги, вспомнив, как тот получил удар по лицу от своей жены. Позже Макрон с обидой отреагировал на это заявление. Он отметил, что высказывания Трампа не были "ни деликатными, ни уместными".
Отношения Эммануэля и Брижит Макрон привлекли внимание СМИ в мае прошлого года во время их визита во Вьетнам. Журналисты, снимавшие выход президента из самолета, запечатлели момент, когда Макрон получает от жены удар по лицу: в кадре Брижит не видна полностью, но заметно, как ее руки довольно сильно толкают президента прямо в подбородок.
Сначала Елисейский дворец отрицал подлинность этой съемки. Позже источник из окружения французского лидера сообщил, что речь идет о семейной ссоре. Сам Макрон заявил, что они с женой "просто дурачились".
